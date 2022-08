L’Inter Milan met fin au contrat d’Alexis Sanchez d’un commun accord

Alexis Sanchez est sur le point de quitter l’Inter Milan après un accord mutuel pour mettre fin à son contrat. Nicolò Campo/LightRocket/Getty Images

L’Internazionale a mis fin au contrat de l’attaquant chilien Alexis Sanchez d’un commun accord, a annoncé lundi le club de Serie A.

Les médias italiens ont déclaré que Sanchez devrait rejoindre l’équipe française de Marseille sur un transfert gratuit.

Le joueur de 33 ans a fait 109 apparitions et marqué 20 buts dans toutes les compétitions après avoir rejoint l’Inter de Manchester United en 2019, mais est rarement apparu dans la formation de départ la saison dernière.

“Le club tient à remercier de tout cœur Alexis pour ces trois dernières saisons, au cours desquelles les Nerazzurri ont remporté trois grands honneurs, et nous lui souhaitons le meilleur pour sa future carrière”, a déclaré l’Inter dans un communiqué.

L’ancien attaquant de Barcelone et d’Arsenal Sanchez, qui compte 146 sélections et 48 buts pour le Chili, a remporté le Scudetto 2020-2021, le premier titre de champion de l’Inter en 11 ans, et la saison dernière a aidé le club à remporter la Coppa Italia et la Super Coupe d’Italie.