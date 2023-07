L’Inter Milan intéressé par le Balogun de l’USMNT, selon un rapport

L’Inter Milan serait intéressé par la signature de Folarin Balogun d’Arsenal. L’équipe de Serie A a besoin d’un nouvel attaquant car l’avenir de Romelu Lukaku est trouble pour le moment. Bien qu’apparemment un bon match, Lukaku ne reviendra probablement pas à Milan cet été. L’Inter n’a pas été en mesure de conclure un accord avec Chelsea pour ramener le Belge au club.

Balogun voudrait un déménagement permanent à l’Inter Milan, pas un prêt

Cette saga a forcé l’Inter à se tourner vers Balogun. L’attaquant de l’équipe nationale masculine des États-Unis a connu une incroyable campagne 2022/23 lors de son prêt à Reims. Balogun a réussi à marquer 22 buts au total avec le club français la saison dernière. Cependant, le joueur lui-même a exclu un autre mouvement de prêt et restera désormais avec les Gunners ou sera vendu.

« Ce que je peux dire, c’est que je ne repartirai certainement plus en prêt », a déclaré Balogun plus tôt cet été. « Je ne suis pas sûr (des) discussions qui vont avoir lieu, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer. Mais je me suis juste engagé à maintenant, j’essaie de rester présent. Je veux évidemment profiter du moment avec mon équipe et ma famille.

Arteta veut décider après avoir regardé le joueur en action

Actuellement, l’Américain est avec l’équipe d’Arsenal ici aux États-Unis. Balogun a fait une apparition pour les Gunners lors de leur premier match de pré-saison de l’été la semaine dernière. Après l’arrivée du club aux États-Unis, le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a été interrogé sur l’attaquant et son avenir avec l’équipe.

« C’est génial parce qu’il a fait incroyablement bien. Maintenant, nous devons réfléchir à ce qu’il y a de mieux à faire », a proclamé Arteta. « Nous voulons le voir. Nous voulons le rencontrer dans les prochains matchs. Il a disputé le dernier match contre Nuremberg et il recommencera lors des prochains matchs, alors nous prendrons la meilleure décision. »

Des rapports récents suggéraient que les Gunners écouteraient des offres pour Balogun de l’ordre de 65 millions de dollars. Cette somme d’argent pourrait cependant être difficile à obtenir pour Arsenal. Bien que l’Inter n’ait pas encore officiellement fait d’offre sur Balogun, L’athlétisme affirme que le club offrira probablement bientôt 45 millions de dollars. Les offres d’ouverture sont généralement inférieures au prix demandé. Néanmoins, les deux équipes pourraient éventuellement se rencontrer quelque part au milieu et Balogun pourrait être en route pour la Serie A.

PHOTO : IMAGO / Beautiful Sports