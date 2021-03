La Chine a échoué dans son rêve de devenir un acteur mondial du sport le plus populaire au monde. Stimulé en partie par les ambitions de Xi Jinping, le plus grand leader chinois et un fervent fan de football, une nouvelle race de magnats chinois a investi des milliards de dollars dans des clubs de renom et des joueurs vedettes, transformant l’économie du jeu. Les investisseurs chinois ont dépensé 1,8 milliard de dollars pour acquérir des participations dans plus d’une douzaine d’équipes européennes entre 2015 et 2017, et la ligue nationale chinoise gorgée de liquidités a payé les salaires les plus élevés jamais accordés aux recrues à l’étranger.

