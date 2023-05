L’Inter Milan est capable de battre le Real Madrid ou Manchester City – Coups et ratés de la Ligue des champions | Nouvelles du football

Ne les comptez pas – l’Inter peut battre le Real ou City

Image:

L’Inter Milan dispute sa première finale de Ligue des champions depuis 2010





Même le fan le plus ardent de l’Inter Milan ne pourrait pas affirmer que les Nerazzurri participeront à la finale de la Ligue des champions du 10 juin autrement que comme des outsiders.

La quatrième meilleure équipe de Serie A cette saison affrontera soit les spécialistes de la Ligue des champions au Real Madrid, soit l’équipe la plus en forme d’Europe contre Manchester City.

Mais ce que l’Inter peut à juste titre affirmer, c’est qu’ils peuvent blesser quiconque se dresse sur leur chemin à Istanbul. Pas nécessairement en termes de qualité, mais littéralement blessé émotionnellement les équipes.

La finale de juin se déroulera probablement de la même manière que le match retour de la demi-finale de mardi avec l’AC Milan. Milan voulait les buts, ils ont pressé haut, ils ont mis la pression. Mais l’Inter est restée ferme – et frustrée.

La première mi-temps du match retour de San Siro a vu 22 fautes – le plus dans la première mi-temps d’un match de Ligue des champions cette saison. Quatorze de ces fautes ont été commises par des joueurs de l’AC Milan.

Image:

Simone Inzaghi (à droite) a remporté ses cinq dernières finales de coupe en tant que manager de l’Inter Milan et de la Lazio





L’Inter a interrompu le jeu, utilisant des fautes pour les faire monter sur le terrain. Plus important encore, cela leur a donné le temps de ralentir le temps et de frustrer leurs adversaires impatients. Une tactique similaire en finale est attendue.

Mais il ne s’agit pas seulement de tactiques intelligentes dans la rue. L’Inter a beaucoup à offrir pour l’avenir.

Leurs options en avant de Lautaro Martinez, Romelu Lukaku et Edin Dzeko ont assez de verve, de nerf et de sang-froid pour endommager n’importe quelle défense. Denzel Dumfries et Federico Dimarco ont été des points positifs majeurs dans les matchs des demi-finales. Hakan Calhonoglu et Henrikh Mkhitaryan sont des meneurs de jeu experts des profondeurs aux côtés de Nicolo Barella.

Et puis il y a le manager Simone Inzaghi – qui est en train de devenir l’un des meilleurs spécialistes de la coupe en Europe.

L’Italien a remporté ses cinq dernières finales de coupe pour l’Inter et la Lazio, vous ne pouvez pas le compter pour cette Ligue des champions, avec l’équipe et la culture qu’il a avec les Nerazzurri.

Sam Blitz

L’AC Milan boite et ne sera peut-être pas de retour de si tôt

Image:

Henrikh Mkhitaryan de l’Inter (à droite) défie Sandro Tonali de l’AC Milan





L’AC Milan mérite d’être félicité pour être arrivé aussi loin, mais la manière dont il est sorti – mou et sans même se battre contre ses rivaux les plus acharnés – garantit que cette campagne de Ligue des champions ne restera pas dans les mémoires. En vérité, ils ont regardé hors de leur profondeur.

Ils ont eu leurs moments en première mi-temps, Brahim Diaz repoussant une excellente occasion dès le début et Rafael Leao tirant de peu à côté, mais, sortant de l’intervalle ayant besoin de quelque chose de spécial, ils ressemblaient plutôt à une équipe battue. L’Inter a joué avec eux.

L’écart entre les deux équipes n’est que de cinq points en Serie A mais le gouffre semblait immense alors que l’équipe de Simone Inzaghi, ayant déjà souligné sa supériorité au match aller, a simplement caressé le ballon et attendu sa chance de tuer le match nul.

La cruauté de Lautaro Martinez contraste fortement avec ce qui s’est passé à l’autre bout du terrain, où Olivier Giroud a pataugé et Leao et Diaz n’ont rien offert de part et d’autre de lui.

Étonnamment, malgré les circonstances exigeant deux buts et une place en finale de la Ligue des champions en jeu, l’équipe de Stefano Pioli n’a pu réussir qu’un seul tir pendant toute la deuxième période.

C’était une façon misérable de tirer sa révérence, comme l’ont célébré les fans jubilatoires de l’Inter, et la réalité brutale est que, assis à quatre points de la quatrième place de la Lazio au niveau national, il faudra peut-être un certain temps avant qu’ils ne reviennent sur cette scène.

Nick Wright