L’Inter Milan enregistre une victoire 2-1 contre le PSG au Japon amical de pré-saison: REGARDER

L’Inter Milan a remporté une victoire massive contre le PSG, champion de France, alors que les géants italiens ont enregistré une victoire 2-1 contre l’équipe parisienne lors de leur match amical de pré-saison au Japon mardi.

Les remplaçants Sebastiano Esposito et Stefano Sensi ont marqué pour l’Inter pour achever le revirement après que le PSG ait pris les devants grâce à la frappe de Vitinha.

La frappe du milieu de terrain portugais du PSG Vitinha de l’extérieur de la surface a donné l’avantage aux Parisiens.

Mais, Sebastian Esposito, qui était entré en jeu à la 77e minute, n’a eu besoin que de quatre minutes sur le terrain pour rétablir la parité dans la rencontre en marquant le niveleur.

Stefan Sensi a complété le revirement pour l’Inter en marquant deux minutes après l’égalisation pour donner l’avantage à l’Inter pour la première fois du match, que l’Italien a réussi à conserver.

Le nouveau patron du PSG, Luis Enrique, a choisi de lancer Gianluigi Donnarumma dans les buts derrière la configuration défensive comprenant Achraf Hikimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez.

Le jeune couple de milieu de terrain composé de Manuel Ugarte et Warren Zaire Emery a débuté au milieu du terrain aux côtés de Fabian Ruiz, tandis que Vitinha, Marco Asensio et Carlos Soler ont débuté en tête.

Alors que Simeone Inzhagi, le patron de l’Inter a commencé Filip Stankovis entre les poteaux et a commencé avec un arrière trois d’Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi et Matteo Darmian en défense tandis que Federico Dimarco et Denzel Dumfries ont été déployés sur les flancs.

Henrik Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu et Nicolo Barella ont commencé au milieu du terrain avec l’Argentin Lautaro Martinez et la nouvelle recrue Marcus Thuram en tête.

Les équipes ont joué une première mi-temps sans but, ce qui a incité beaucoup à penser si nous pouvions voir plusieurs changements au début de la seconde mi-temps, mais les deux entraîneurs ont résisté à l’envie de changer leurs alignements et ont aligné le même alignement après la pause.

L’Inter a été le premier à effectuer des remplacements en faisant entrer Juan Cuadrado, Davide Frattesi, Robin Gosens et Joaquin Correa à la place de Dumfries, Mkhitaryan, Dimarco et Thuram après 55 minutes de jeu.

Vitinha a ouvert l’impasse à la 62e minute du match en touchant la cible de loin avec son effort à longue portée qui s’est retrouvé au fond des filets pour donner l’avantage au PSG.

Layvin Kurzawa a remplacé Hernandez peu de temps après le premier match du PSG, tandis que Kristjan Asllani et Stefan de Vrij ont remplacé Calhanoglu et Bastoni.

Le PSG a apporté plus de renforts sous la forme de Danilo Perrera, Hugo Ekitike et Cher Ndour pour remplacer Marquinhos, Asensio et Ruiz après 70 minutes de jeu.

Acerbi de l’Inter a été retiré au profit de Yabb Aurel Bisseck alors que l’Inter partait à la poursuite du niveleur insaisissable avec un peu moins de 20 minutes de temps réglementaire restantes.

Leurs appels ont été répondus alors qu’Esposito, qui a remplacé Martinez, a marqué à la 81e minute du match. Sensi, qui a remplacé Barella, a donné l’avantage à l’Inter pour sceller une grande victoire.