L’Inter Milan embauche l’ancien patron de la Lazio Simone Inzaghi comme nouvel entraîneur

L’Inter Milan, champion de Serie A, a nommé Simone Inzaghi comme nouveau manager, a annoncé le club.

Inzaghi avait confirmé la semaine dernière qu’il quittait son poste d’entraîneur de la Lazio, et remplacera désormais Antonio Conte.

Conte a accepté la résiliation mutuelle de son contrat quelques semaines seulement après avoir mené l’Inter à son premier titre de Serie A depuis 2010.

Inzaghi est à la Lazio depuis son arrivée en tant que joueur en 1999, remportant la Serie A, la Coppa Italia à trois reprises et une Super Coupe de l’UEFA en tant qu’attaquant avant de raccrocher ses crampons en 2010.

Il a commencé à entraîner dans la section des jeunes du club de la capitale avant de prendre le poste de l’équipe première en avril 2016 après que Marcelo Bielsa a quitté son poste au club après seulement deux jours.

Inzaghi a guidé la Lazio vers la Coppa Italia et deux succès en Super Coupe d’Italie, tout en les menant aux huitièmes de finale de leur première campagne de Ligue des champions en 13 ans la saison dernière.

Il succèdera désormais à Conte, qui a organisé le succès du titre d’Inte – le 19e du club au total – brisant l’emprise de la Juventus sur le trophée depuis neuf ans.

L’Inter a signé des signatures de haut niveau telles que Romelu Lukaku, Christian Eriksen et Achraf Hakimi pendant le mandat de Conte et leurs arrivées ont incité le club à remporter un grand succès. Mais des perspectives financières sombres et une perspective de transfert de joueurs ont rendu Conte peu désireux de travailler avec un projet « réduit ».

L’Inter faisait également partie d’un groupe de 12 clubs qui avaient prévu de lancer une Super League européenne échappée, avant de se retirer. Le club aurait une dette de plus de 500 millions d’euros, en raison à la fois du coronavirus et de dépenses ambitieuses.

Le propriétaire majoritaire, le détaillant chinois Suning, a fait face aux effets d’un plan de sauvetage parrainé par l’État et a activement recherché de nouveaux investisseurs de club.

