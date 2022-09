Edin Dzeko et Denzel Dumfries étaient sur la cible alors que l’Inter Milan battait le Viktoria Plzen à 10 joueurs 2-0 à l’extérieur pour leur première victoire de la saison de la Ligue des champions mardi.

L’Inter a fait amende honorable pour la défaite 2-0 à domicile de la semaine dernière contre le Bayern.

“Je suis définitivement très heureux, mes joueurs sont restés concentrés tout au long du match et je les en ai remerciés par la suite”, a déclaré l’entraîneur de l’Inter Simone Inzaghi.

“Les joueurs voulaient gagner aujourd’hui, ils y sont allés et ont mérité la victoire.”

Dzeko a ouvert le score à Plzen après 20 minutes durant lesquelles les hôtes avaient à peine franchi la ligne médiane.

Le Bosniaque de 36 ans a battu le gardien Jindrich Stanek d’un tir bas au deuxième poteau après que Joaquin Correa l’ait trouvé sur le côté gauche de la surface.

C’était le 10e but de Dzeko contre Plzen dans différentes compétitions, dont deux tours du chapeau qu’il avait marqués en tant que joueur de l’AS Roma en 2016 et 2018.

Plzen, battu 5-1 à Barcelone la semaine dernière, n’avait pas grand-chose à offrir, et leurs chances ont subi un coup fatal à la 60e minute lorsque le milieu de terrain Pavel Bucha a été expulsé après avoir frappé le tibia de Nicolo Barella avec ses pointes.

Dix minutes plus tard, Dzeko a sprinté sur le terrain lors d’une contre-attaque et a choisi un Dumfries non marqué qui a de nouveau battu Stanek au second poteau.

Inzaghi a déclaré que le carton rouge avait “certainement aidé” son équipe.

“Mais on contrôlait le match jusque-là, le seul défaut c’était que ce n’était encore que 1-0”.

“Nous sommes heureux d’avoir transformé un match difficile en un match facile”, a déclaré Inzaghi.

Stanek a gardé les chances des hôtes en vie en refusant Dzeko de chaque côté de la mi-temps et en dégageant la tête de Robin Gosens au poteau après la pause.

L’Inter accueillera Barcelone lors de son prochain match de Ligue des champions le 4 octobre tandis que Plzen se rendra au Bayern.

