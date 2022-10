L’Inter Milan cherche à signer Lukaku au-delà du prêt de saison de Chelsea

Lukaku pourrait revenir à l’Inter pour une autre saison ou plus, surtout si l’attaquant ne correspond pas aux plans de Graham Potter à Chelsea. Giuseppe Bellini/Getty Images

Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: L’Inter Milan cherche à signer Lukaku dans la fenêtre de transfert d’été

Internazionale cherche des moyens de signer Romelu Lukaku en été, comme l’a rapporté Calciomercato. L’attaquant est actuellement prêté aux géants de la Serie A de Chelsea, après avoir connu une saison difficile avec les Blues la saison dernière. Il n’a pas totalement les choses à sa manière cette campagne non plus, car l’international belge a fait face à des problèmes de blessures et n’a disputé que les trois premiers matchs de la saison de Serie A.

Cela dit, le joueur de 29 ans a offert un léger rappel de ce qu’il peut faire en marquant un but et en faisant une passe décisive lors de ces trois matches. L’entraîneur-chef décédé de Chelsea, Thomas Tuchel, avait une mauvaise relation avec Lukaku, qui a joué dans le congé temporaire du Belge, mais même après le départ de l’Allemand de Stamford Bridge, l’Inter espère pouvoir prolonger le séjour de l’attaquant.

C’est pourquoi, en attendant le retour de Lukaku sur le terrain, l’Inter regarde vers l’avenir et comment s’assurer qu’il reste dans les parages. Chelsea et l’Inter partagent une relation positive, il y aura donc de nouveaux contacts établis à la fin de la saison dans le but de trouver une solution qui convienne à tout le monde.

En attendant, Simone Inzaghi espère remettre Lukaku sur le terrain dès que possible.

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

— Comme Jose Felix Diaz l’a dit à Marcale Real Madrid regarde de près l’arrière gauche du Bayern Munich Alphonse Davies. Los Blancos veut aussi le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellinghammais leur priorité actuelle est de régler les renouvellements de contrats, avec Luka Modric, Karim Benzéma et Toni Kroos étant des exemples de joueurs qu’ils veulent garder plus longtemps que leurs offres actuelles.

— Xavier Simons a déclaré à ESPN NL qu’il y a une clause dans son contrat avec le PSV Eindhoven qui lui permettra de rejoindre le Paris Saint-Germain à la fin de la saison s’il le souhaite. “C’est vrai que j’ai une clause. Cette clause est entre moi et le PSV, pas avec le PSG”, a déclaré Simons. “C’est une clause que si je voulais aller au PSG, je pourrais partir pour un certain montant à la fin de la saison. Pour être honnête, ce n’est pas dans ma tête de bouger. Je viens de m’installer ici et je me sens bien ici. Je pense cela se reflète également sur le terrain. Ce n’est pas dans ma tête de changer maintenant.”

— Dans trois rapports distincts, Calciomercato a déclaré que l’Internazionale cherche à signer l’attaquant du Club de Bruges Antonio NusaDéfenseur central d’Everton Yerry Mina et l’arrière droit de Salernitana Pasquale Mazzocchi. L’Inter a envoyé des éclaireurs pour surveiller Nusa, 17 ans, mais devra faire face à la concurrence pour le signer, voir Mina en remplacement pour Milan Skriniar si le capitaine part plutôt que de renouveler son contrat, tandis que Mazzocchi est considéré comme une option viable à signer dans les vitrines d’hiver ou d’été.

– Gennaro Gattuso de Valence a insisté sur le fait que Nicolas Gonzalez verra son prêt d’un an de Barcelone malgré un manque de temps de jeu, tel que rapporté par Mundo Deportivo. “C’est la première fois que j’en entends parler”, a déclaré l’Italien interrogé sur la possibilité de l’interrompre plus tôt. “Aucun joueur ne m’a parlé. Il travaille très bien. Il a un contrat d’un an avec nous. Le joueur n’est pas venu me parler.”