L’Inter Milan célèbre son titre de Serie A avec ses fans dans une mode scintillante

Ashley Young a marqué tôt avec son premier but de la saison alors que les champions de l’Inter Milan ont célébré leur titre de Serie A devant leurs supporters locaux avec une victoire de 5-1 contre l’Udinese dimanche. Le match a été regardé par 1000 fans à l’intérieur du San Siro de 75000 places pour la première fois dans une campagne jouée à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus. Young a remporté le premier match après huit minutes après un doublé avec Lautaro Martinez pour le premier effort du milieu de terrain anglais en 26 matchs après en avoir marqué quatre la saison dernière. L’ancien ailier de Manchester United et d’Aston Villa a marqué cinq buts en 59 matchs depuis son arrivée en Italie en janvier 2020.

Le joueur de 35 ans a également remporté la Premier League avec United en 2013 et est le troisième joueur anglais à gagner en Italie après Jimmy Greaves et Gerry Hitchens avec l’Inter dans les années 1960.

Le Danois Christian Eriksen est sorti du banc et a marqué d’un coup franc à travers le mur de l’Udinese juste avant la pause.

Martinez a marqué sa 100e apparition en Serie A avec le troisième but du point de penalty dix minutes après la pause pour une faute sur Achraf Hakimi.

Ivan Perisic et Romelu Lukaku en ont ajouté deux autres en seconde période.

Il y avait une ambiance de fête à l’intérieur et à l’extérieur du stade avec la chanson du vainqueur italien de l’Eurovision Maneskin qui a explosé pendant l’intervalle.

HANDANOVIC FAIT L’HISTOIRE

Le capitaine de l’Inter, Samir Handanovic, n’a pas été perturbé par le but contre son ancien club dans un match qui l’a vu dépasser Walter Zenga en tant que gardien de but avec le plus d’apparitions en championnat pour le club.

Le joueur de 36 ans a remporté son premier trophée avec le club qu’il a rejoint en 2012 après huit saisons avec l’Udinese.

Le gardien slovène a été remplacé à la mi-temps avec Daniele Padelli sortant du banc, Roberto Pereyra récupérant un but pour l’Udinese sur penalty à 10 minutes de la fin pour un handball Eriksen.

À l’extérieur, plus de 4000 fans de Nerazzurri ont célébré leur 19e titre de Serie A et le premier depuis 2010, qui avait été obtenu avec quatre matchs à perdre.

Les fans se sont rassemblés tôt dans la journée avec des feux d’artifice, des fusées éclairantes et des chants à l’arrivée du bus de l’équipe.

L’équipe d’Antonio Conte a reçu le trophée après que le match ait refusé à son ancien club la Juventus un 10e titre de champion consécutif cette saison.

Dethroned Juve est dans une course à trois équipes avec l’AC Milan et Naples pour les deux dernières places de la Ligue des champions derrière l’Inter et l’Atalanta.

La Juve se rend à Bologne, 11e, en essayant d’éviter de rater la première place européenne pour la première fois depuis 2011-12.

Mais une victoire peut ne pas suffire avec les résultats de Milan à Atalanta et de Naples à domicile contre Hellas Verona, décidant également de leur sort.

