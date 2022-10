L’Inter Milan bat Salernitana 2-0 pour continuer le renouveau

Le renouveau de l’Inter Milan s’est poursuivi dimanche avec une victoire 2-0 en Serie A contre Salernitana après s’être rapproché de la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en milieu de semaine.

Sur un sommet depuis le match nul 3-3 de mercredi soir à Barcelone, l’équipe de Simone Inzaghi a battu Salernitana à San Siro grâce à des buts de part et d’autre de la mi-temps de Lautaro Martinez et Nicolo Barella.

L’Inter est septième après sa deuxième victoire consécutive en championnat et le leader de la ligue Atalanta est de six points, un écart qui sera porté à huit si Naples bat Bologne pour prendre la tête plus tard dimanche.

“Cela signifie beaucoup, cela signifie que nous avons grandi”, a déclaré Martinez à Sky Sport Italia.

“On est sur la bonne voie, on a mal commencé la saison et on a perdu des points importants, mais on a tourné la page maintenant.”

L’Inter est toujours sans Romelu Lukaku, blessé, et Marcelo Brozovic, pivot du milieu de terrain, mais ne semble pas manquer non plus, car leur forme s’est améliorée au moment où le travail d’Inzaghi semblait remis en question.

Trois victoires lors de leurs quatre derniers matches, dont quatre points pris au Barça en Ligue des champions qui les ont éloignés d’un point des 16 derniers, ont stimulé l’Inter et redonné vie à Martinez.

Martinez avait été dans une sécheresse inquiétante jusqu’à ce qu’il s’écrase dans sa superbe frappe au Camp Nou, et il a poursuivi cette solide performance en ouvrant le score à la 15e minute.

L’attaquant argentin a marqué son premier but en championnat depuis août – son cinquième de la saison toutes compétitions confondues – après avoir été alimenté par Nicolo Barella après le raid de Denzel Dumfries sur le flanc droit.

Martinez a presque doublé l’avance de l’Inter six minutes après la pause lorsqu’il a dirigé le coup franc de Hakan Calhanoglu juste au-dessus de la barre.

Mais Barella s’est assuré que l’Inter récolterait les points six minutes plus tard et Calhanoglu a de nouveau été impliqué avec une merveilleuse passe.

Le milieu de terrain turc a réussi une passe parfaite du pied gauche sur le dessus, et après avoir coupé à l’intérieur du défenseur Lorenzo Pirola, Barella a percé à la maison avec sa gauche pour marquer son troisième but de la campagne.

La frappe de Barella a mis fin à la résistance de Salernitana et a laissé l’équipe visiteuse en 12e position, cinq points au-dessus de Vérone qui se trouve juste à l’intérieur de la zone de relégation avant la visite de l’AC Milan dimanche soir.

Impasse entre la Lazio et l’Udinese

Deux des équipes italiennes en forme ont déçu au Stadio Olimpico alors que la Lazio et l’Udinese ont disputé un match nul et vierge lors de l’un des deux matches de l’après-midi.

La paire s’est dirigée vers l’affrontement en tirant pour rester un point derrière Atalanta mais n’a pas réussi à trouver la cible malgré un match engageant pour les 45 000 présents à Rome.

Lazar Samardzic et Gerard Deulofeu ont tous deux frappé les boiseries pour l’Udinese tandis que Marco Silvestre devait également être à son meilleur pour nier Felipe Anderson et Sergej Milinkovic-Savic au milieu de la première mi-temps.

Cependant, la Lazio a perdu Ciro Immobile à cause d’une blessure à la cuisse à la demi-heure et a eu du mal à se créer des occasions sans l’attaquant italien.

Les deux équipes restent à leurs positions respectives de troisième et quatrième et peuvent être dépassées par Milan et Roma, qui sont à la Sampdoria lundi.

Cremonese est toujours à la recherche de sa première victoire lors de sa première saison de Serie A depuis 1996 après avoir fait match nul 2-2 à Spezia.

L’équipe de Massimiliano Alvini reste deuxième à partir du bas avec quatre points bien qu’elle ait pris la tête après seulement 65 secondes sur la Riviera italienne grâce à Cyril Dessers.

Des coups de feu rapides de Mbala Nzola et Emil Holm ont donné l’avantage aux hôtes au milieu de la première mi-temps avant que Charles Pickel n’atteigne le niveau de Cremonese avec son premier but en Serie A six minutes après la pause.

