Matteo Darmian a marqué le seul but à pousser Inter Milan au bord de la série A avec une victoire 1-0 sur Hellas Verona dimanche avec l’entraîneur Antonio Conte saluant la victoire comme valant «neuf points». Achraf Hakimi a envoyé le ballon pour que Darmian s’empare du vainqueur après 76 minutes à San Siro alors que l’Inter ouvre un 13 points d’avance sur l’AC Milan qui se rendra dans la Lazio lundi. « La victoire d’aujourd’hui ne vaut pas seulement trois points, pas même six. Elle en vaut neuf », a déclaré Conte. «Le ballon commence à peser, on ressent la pression. Cette victoire vaut 95% du Scudetto. Nous ne l’avons pas encore gagné mais nous sommes proches. «

La Juventus est à égalité de points avec l’AC Milan à la troisième place, avec l’Atalanta un autre point derrière avant d’accueillir Bologne plus tard dimanche.

Avec cinq matchs à jouer, l’Inter pourrait revendiquer son premier titre de Serie A depuis 2010 dès le week-end prochain.

L’équipe de Conte avait été tenue 1-1 lors de ses deux matchs précédents contre Naples et Spezia.

Dimanche, Lautaro Martinez a envoyé la barre après s’être connecté avec une tête de Romelu Lukaku avec Hakimi manquant des chances dans les deux mi-temps.

Mais l’arrière latéral marocain a placé son compatriote défenseur Darmian pour que le vainqueur sauve les trois points comme il l’avait fait contre Cagliari il y a deux semaines.

Le capitaine de Vérone, Davide Faraoni, pensait avoir marqué un but égalisateur tardif à bout portant, mais le but a été exclu pour une faute sur le gardien de l’Inter Samir Handanovic.

À Florence, le remplaçant de seconde période Alvaro Morata a marqué immédiatement après être sorti du banc pour sauver un point pour la Juventus.

Dusan Vlahovic avait mis la Fiorentina, 14e, devant le point de penalty après une demi-heure après la sanction d’Adrien Rabiot pour un handball.

Vlahovic a intensifié avec un Panenka bien pris devant Wojciech Szczesny pour son 17e but cette saison.

Aaron Ramsey a raté l’occasion d’égaliser avant la pause en envoyant le ballon au loin.

Andrea Pirlo a envoyé Dejan Kulusevski et Morata après l’intervalle à la place de Leonardo Bonucci et Paulo Dybala.

Et Morata a immédiatement retiré un but en se recroquevillant sous un angle serré.

Cristiano Ronaldo a raté une chance pour le vainqueur, hochant la tête à six minutes de la fin.

La Juve risque de sortir du top quatre avec Atalanta jouant plus tard et Napoli à seulement trois points de retard avant de jouer l’humble Torino lundi.

La Fiorentina n’est toujours pas assurée d’une survie de haut vol puisqu’elle se situe à six points au-dessus de la zone de relégation.

