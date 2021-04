L’Inter Milan s’est rapproché de son premier titre de Serie A en 11 ans après une victoire 1-0 contre Cagliari dimanche.

Cagliari en difficulté avait opposé une résistance obstinée à San Siro, le gardien de but débutant Guglielmo Vicario effectuant plusieurs beaux arrêts pour garder les leaders de la ligue à distance.

Mais un but rare de l’arrière Matteo Darmian avec seulement 13 minutes a finalement brisé l’impasse et scellé une 11e victoire consécutive en championnat.

L’Inter a maintenant 11 points d’avance sur l’AC Milan en deuxième position avec seulement huit matchs à jouer.

Image:

Matteo Darmian était le vainqueur improbable de l’Inter contre Cagliari



Avec une si bonne avance en haut du tableau, Antonio Conte a mélangé son peloton pour la visite de Cagliari, avec Lautaro Martinez et Achraf Hakimi se reposant, mais la cohésion de l’Inter n’a pas souffert au début car ils ont créé de nombreuses occasions.

Christian Eriksen a forcé le meilleur arrêt de Vicario en première mi-temps – un bel arrêt à une main pour récupérer un effort lié au but du Danois.

Au fur et à mesure que le match avançait, l’Inter a commencé à paraître plus nerveux, et Conte a amené Martinez et Hakimi, ce dernier ayant contribué avec brio à donner une chance à Darmian, qui a célébré avec un banc jubilatoire.

Alors que Cagliari reste à la 18e place, à cinq points de la zone de sécurité, l’Inter n’a besoin que de 14 points sur ses huit derniers matches pour garantir le Scudetto.

La Juventus peut reprendre la deuxième place de l’AC Milan plus tard dimanche, mais traîne actuellement l’Inter de 12 points.