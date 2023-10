Les supporters de l’Inter Milan se préparent depuis des jours à accueillir l’attaquant de la Roma Romelu Lukaku des plus inhospitaliers lors du retour de leur ancien joueur à San Siro.

Les plus fervents supporters du leader du championnat italien prévoient de délivrer 50 000 sifflets “à utiliser jusqu’à perdre le souffle à chaque contact avec la personne qui a trahi nos couleurs”, selon un tract qu’ils ont distribué.

L’Inter accueillera la Roma dimanche et une grande partie de l’attention se concentrera évidemment sur Lukaku, qui jouera contre son ancien club pour la première fois depuis qu’il a quitté acrimonieusement San Siro et rejoint l’équipe de Jose Mourinho pendant l’intersaison.

L’entraîneur de la Roma, José Mourinho, qui a dirigé l’Inter pendant deux saisons, a tenté de minimiser le retour de Lukaku.

“Je suis choqué par tout cela parce que je ne pensais pas que Romelu comptait autant pour un club avec l’histoire de l’Inter. C’est une surprise pour moi”, a déclaré Mourinho mercredi.

Mourinho recevra un accueil très différent dans le club où il est toujours vénéré après avoir mené l’Inter aux titres de la Ligue des champions, de la Serie A et de la Coupe d’Italie en 2010.

L’entraîneur portugais devra cependant surveiller depuis les tribunes, car il est suspendu suite à son carton rouge à l’issue de la victoire de la Roma contre Monza le week-end dernier.

“Je ne savais pas que Lukaku était si important à Milan parce que ce qu’il a fait là-bas, gagner le Scudetto et quelques coupes, a été fait par 200 joueurs dans l’histoire de l’Inter”, a déclaré Mourinho. “Ce sera intéressant à voir.

Romelu Lukaku fera son retour à l’Inter Milan dimanche après avoir rejoint la Roma en prêt cet été. Getty Images

“Le fait qu’il ait quitté l’Inter pour rejoindre la Roma pour aider son entraîneur est considéré comme dramatique, alors que [Hakan] Calhanoglu passant de l’AC Milan à l’Inter est tout simplement merveilleux et il n’y avait aucun problème il y a des années quand [Fabio] Cannavaro est passé de l’Inter à la Juve ou [Christian] Vieri a quitté l’Inter pour Milan.”

Il y a en effet eu peu de problèmes lorsque Lukaku a quitté l’Inter pour la première fois.

Après avoir aidé l’Inter à remporter le titre de Serie A en 2021, Lukaku a exprimé son désir de retourner à Chelsea et il a rejoint le club de Premier League, à la grande déception du club. Nerazzurri Ventilateurs.

Mais ils l’ont accueilli à bras ouverts lorsqu’il est revenu en prêt l’année suivante.

Après un début de saison mitigé – lorsqu’il a dû faire face à des blessures et à une perte de forme – Lukaku s’est amélioré et il a été question de rendre ce transfert permanent, l’Inter et Chelsea ayant même apparemment accepté de payer des frais.

Mais à la surprise de beaucoup, notamment de ses coéquipiers et du club, Lukaku a commencé à négocier avec ses rivaux de la Juventus et de l’AC Milan.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Lukaku a été lorsqu’il a été laissé sur le banc contre Manchester City en finale de la Ligue des champions, où son échec flagrant après son entrée en jeu s’est avéré coûteux alors que l’Inter a perdu 1-0.

Lukaku, 30 ans, a finalement rejoint la Roma en prêt fin août et il montre peu de signes des difficultés de la saison dernière, ayant déjà marqué sept buts en neuf matches toutes compétitions confondues.

L’Inter et la Roma sont impatients de ne pas participer au match uniquement autour du retour de Lukaku à San Siro. L’Inter cherchera à consolider son avance en tête de la Serie A, un point au-dessus de l’AC Milan et deux au-dessus de la Juventus, tandis que la Roma parvient enfin à enchaîner les victoires après un mauvais départ.

Mais pour les supporters de l’Inter, “le jour du retour le plus malvenu se rapproche”.

C’était le titre du tract distribué par un groupe de supporters avant un récent match de l’Inter.

“Le 29 octobre est une date à souligner en rouge pour montrer et faire entendre tout le dégoût que nous ressentons envers celui qui nous a tourné le dos de la manière la plus honteuse”, peut-on lire dans le tract, qui détaille également le nombre de sifflets qui ont eu lieu. serait distribué.

“Une personne qui s’est révélée être un petit homme, car avant d’être un champion, il faut être un homme et tenir parole”, ajoute-t-il.