« L’Inter Milan a été imparable cette saison »: l’artiste nominé aux Grammy Awards Alesso soutient les Italiens en finale de la Ligue des champions

L’artiste nominé aux Grammy Awards Alesso devrait interpréter le Kick Off Show de Pepsi avant la finale de la Ligue des champions au stade Ataturk samedi soir, et le DJ suédois pense que l’Inter Milan battra Manchester City dans le match convoité.

Parler à QuatreQuatreDeux sur la façon dont il s’attend à ce que le match se déroule, Alesso admet qu’il soutient l’Inter et aimerait les voir battre l’équipe de Pep Guardiola à Manchester City.

« Je suis un grand fan de l’Inter Milan à cause de mes racines italiennes », a déclaré Alesso FFT« donc je suis naturellement très excité pour la finale de ce week-end. Je regarde autant de matchs que je peux – parfois même depuis les coulisses avant un spectacle.

« L’équipe de l’Inter Milan a été imparable cette saison. C’est formidable de voir une équipe de Serie A aller jusqu’au bout et je les soutiens. »

Plongeant plus profondément dans son amour pour les Nerazzuri, Alesso souligne comment leur stade l’a séduit pour la première fois au club.

« Le premier match auquel j’ai assisté était l’Inter Milan à San Siro – ce stade est emblématique et c’était un souvenir si spécial pour moi. Que vous soyez dans la foule lors d’un match ou sur scène, rien de tel que d’être dans un stade de 80 000 supporters en délire. »

Il ne s’arrête pas là, cependant, mettant en avant l’ancien attaquant de l’Inter Milan et récemment retraité Zlatan Ibrahimovic comme une idole, ainsi qu’une figure légendaire du football italien qui n’a pas porté le noir et bleu de l’Inter.

« J’ai déjà envoyé un message à Alessandro Del Piero, et Zlatan Ibrahimović est un ami. C’est une légende du jeu. Nous avons traîné plusieurs fois et il a même assisté à l’un de mes spectacles. »

Ce ne sera pas seulement Zlatan qui aura l’occasion d’écouter Alesso en direct samedi, cependant, avec le DJ apparaissant en tant qu’invité spécial au Kick Off Show de la finale de l’UEFA Champions League par Pepsi, rejoignant les co-têtes d’affiche Anitta et Burna Boy sur le Le terrain du stade Ataturk se produit devant les 70 000 fans juste avant le coup d’envoi du match.

Clairement excité par la perspective, Alesso s’attend à ce que la performance reste longtemps dans les mémoires.

« Je suis très excité à ce sujet ! Le football a occupé une place importante dans ma vie et pouvoir faire ce que j’aime lors d’un événement aussi important est épique. Cela signifie beaucoup pour moi.

« Anitta et Burna Boy sont tous deux des artistes très talentueux, c’est donc un véritable honneur de partager avec eux la scène du Kick Off Show de Pepsi. Ce sera un concert inoubliable avec quelques surprises, c’est certain.