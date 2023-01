L’Inter Miami signe Josef Martinez, légende d’Atlanta United

L’ancien vainqueur du Golden Boot de la MLS, Josef Martinez, a signé avec l’Inter Miami après son départ d’Atlanta United, ont annoncé les clubs.

Martinez, 29 ans, rejoint l’équipe de Phil Neville à Miami en tant qu’agent libre après qu’Atlanta ait accepté d’exercer son seul rachat autorisé hors saison d’un contrat garanti. Cela ouvre un espace salarial et une place de joueur désigné sur la liste d’Atlanta.

“Je suis ravi d’avoir l’opportunité de représenter l’Inter Miami et de donner le meilleur de moi-même”, Martinez a déclaré dans un communiqué d’équipe. “C’est un club avec de grandes aspirations et qui vise à être parmi les meilleurs de la ligue. J’espère aider l’équipe à atteindre ses objectifs et laisser ma marque au club.”

Cette décision met fin à l’un des plus grands mandats pour un joueur avec un club dans l’histoire de la MLS.

L’attaquant vénézuélien s’est rapidement imposé comme une légende à Atlanta après avoir rejoint l’équipe avant sa saison d’expansion 2017.

“Josef Martinez a investi son cœur et son âme dans Atlanta United”, a-t-il ajouté. le propriétaire de l’équipe, Arthur Blank, a déclaré dans un communiqué.

“Josef est un athlète emblématique unique en son genre, et je lui suis reconnaissant, ainsi qu’à sa famille, d’avoir tenté sa chance à Atlanta et d’avoir grandi avec nous. Il est l’un des joueurs MLS les plus décorés de tous les temps et a fait Atlanta, et toute la ligue, fiers.”

Après avoir marqué 19 buts lors de sa première saison, l’ancien turinois a terminé meilleur buteur de la MLS et a été élu MVP de la ligue en 2018 après son record de 31 buts en saison régulière. Il en a marqué quatre autres en séries éliminatoires alors qu’Atlanta remportait la Coupe MLS.

Vingt-sept buts ont suivi en 2019, mais une déchirure du LCA subie lors du match d’ouverture de la saison 2020 l’a exclu pour le reste de l’année.

Martinez a eu du mal à retrouver sa forme prolifique depuis, marquant 12 buts en 2021 et neuf l’année dernière alors que son équipe a raté les séries éliminatoires.

Sa relation avec le club a également semblé se détériorer la saison dernière, lorsqu’il a été suspendu pendant une semaine pour ce que le club a qualifié de “conduite préjudiciable à l’équipe”.

Une source a déclaré à ESPN à l’époque que la suspension était intervenue après une altercation entre Martinez et le manager d’Atlanta Gonzalo Pineda après que le joueur ait renversé une table de restauration.

Il y avait eu une série d’événements au cours desquels Martinez avait montré un “manque de respect” pour les entraîneurs et ses coéquipiers, a ajouté la source.

Martinez arrive à Miami après la retraite de l’ancien attaquant argentin Gonzalo Higuain à la fin de la saison dernière.