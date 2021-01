L’Inter Miami CF a racheté le milieu de terrain vétéran Federico Higuain pour un nouveau contrat pour 2021, a annoncé jeudi le club.

Higuain, 36 ans, est apparu comme remplaçant lors de quatre matches avec Miami la saison dernière après avoir été échangé de DC United le 10 octobre 2020 contre 50000 dollars d’allocation générale 2021.

Il a 57 buts et 63 passes en 207 matchs en carrière (184 départs) dans la MLS avec le Columbus Crew (2012-19), DC United et Miami. Le natif de l’Argentine a été nommé nouveau venu de l’année MLS en 2012.

« C’est formidable de retrouver Federico », a déclaré Chris Henderson, directeur du football et directeur sportif de Miami dans un communiqué. « Il est un atout précieux pour l’équipe non seulement en raison de ce à quoi il peut contribuer sur le terrain, mais aussi pour ce qu’il apporte aux vestiaires, à savoir l’expérience, une attitude positive et le professionnalisme du groupe. »

Le jeune frère de Higuain, Gonzalo, est également sur la liste de Miami. L’attaquant de 33 ans a récolté un but et deux passes en neuf matchs la saison dernière.

Pendant ce temps, le champion en titre de la Coupe MLS, Columbus Crew, a signé jeudi le milieu de terrain libre Perry Kitchen. Les conditions n’ont pas été divulguées.

Le vétéran de la MLS, âgé de 28 ans, a disputé les trois dernières saisons avec le Los Angeles Galaxy après une course de cinq ans avec DC United (2011-15). Il a 10 buts et 14 passes en 218 matchs (207 départs).

« Perry est un joueur chevronné dont l’ajout à notre liste contribuera à renforcer notre milieu de terrain », a déclaré le président et directeur général de l’équipe Tim Bezbatchenko dans un communiqué de presse. « En plus d’apporter une décennie d’expérience professionnelle et de leadership en MLS et à l’étranger, Perry fournira une autre voix de vétéran importante à nos vestiaires. Nous croyons que ses qualités de joueur sur et en dehors du terrain lui permettront de s’intégrer parfaitement à notre Club. »