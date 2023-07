L’Inter Miami se prépare à se déchaîner alors que Lionel Messi s’envole

Alors que le grand dévoilement se rapproche de jour en jour, la ville de Miami se prépare en masse à inaugurer l’ère de Lionel Messi.

Après avoir décidé de se séparer du Paris Saint-Germain à la fin de la saison dernière, l’icône vainqueur de la Coupe du monde devrait être dévoilée dimanche par le nouveau club Inter Miami CF avant de se lancer dans un nouveau défi en MLS.

Messi a atterri à South Miami pour la première fois mardi après avoir volé à Ft. Lauderdale Executive Airport en Floride, avec sa femme Antonella et leurs trois enfants.

LIONEL MESSI EST ARRIVÉ DANS LE SUD DE LA FLORIDE POUR OFFICIELLER SON DÉPLACEMENT INTER MIAMI ☀️ (via @SC_ESPN) pic.twitter.com/lgpKN3XeGN — ESPN FC (@ESPNFC) 11 juillet 2023

La rumeur s’était manifestement répandue que l’un des footballeurs les plus grands et les plus estimés de tous les temps était sur le point d’atterrir en Floride alors que les fans commençaient à se rassembler devant l’aéroport plusieurs heures avant son arrivée.

Les supporters ont également afflué vers le stade DRV PNK de l’Inter Miami pour tenter d’apercevoir leur idole. Certains fans portaient à la fois des répliques de maillots de l’Inter Miami et de l’Argentine avec le nom et le numéro de Messi au dos, tandis que d’autres ont même apporté des découpes en carton grandeur nature de l’attaquant de 36 ans.

Les fans de Messi affluent déjà au stade pour voir le n°10 🇦🇷🌴 pic.twitter.com/iLhrKKCHwc — ESPN FC (@ESPNFC) 11 juillet 2023

Ailleurs, de grands groupes de fans enthousiastes se sont massés dans les rues de Wynwood, un quartier de Miami célèbre pour ses expositions vives d’art de rue. Effectivement, le groupe a commencé à applaudir et à chanter pour Messi devant un grand tableau de l’ancienne star de Barcelone.

En Wynwood, Miami, tu as suena « MUCHACHOS » avec Leo Messi de fondo… 📹 /arlexcampospic.twitter.com/CzGnhwqfg6 – Centre sportif (@SC_ESPN) 12 juillet 2023

Toujours à Wynwood, le copropriétaire de l’Inter Miami, David Beckham, était tout sourire plus tôt cette semaine alors qu’il aidait à apporter la touche finale à une énorme nouvelle fresque de Messi qui a été peinte sur le mur d’un immeuble par l’artiste argentin Maximiliano Bagnasco.

David Beckham apportait la touche finale à cette fresque de Lionel Messi à Miami 🤯🎨 (via @Victoria Beckham) pic.twitter.com/R06PTSyPfb — ESPN FC (@ESPNFC) 9 juillet 2023

Il semblerait que la fièvre de Messi commence à monter avant la grande introduction de la superstar du chapiteau, l’Inter Miami annonçant que le club organiserait un « événement de dévoilement majeur » ce dimanche 16 juillet prochain – qui verra probablement à la fois Messi et l’ancien coéquipier du Barca, Sergio Busquets, a été officiellement présenté au public.

Messi et Busquets s’entraîneront ensuite sous la direction du nouvel entraîneur de l’Inter Miami, Gerardo « Tata » Martino, qui a effectué sa première séance lundi et a déjà travaillé avec les deux joueurs au Barça et a dirigé son compatriote Messi au niveau international.

Tout à fait des retrouvailles !