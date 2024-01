L’Inter Miami s’associe aux Tigres pour débuter la défense de la Coupe des Ligues

L’Inter Miami CF, détenteur du titre de Lionel Messi, affrontera la puissance mexicaine Tigres, tandis que le LA Galaxy et les San Jose Earthquakes affronteront le géant de la Liga MX, Chivas, lors de la phase de groupes du tournoi révisé de la Coupe des Ligues cet été.

Débutant le 26 juillet et se terminant par une finale le 25 août, la compétition conjointe MLS et Liga MX « style Coupe du monde » réunira une fois de plus les 47 clubs dans une bataille pour le titre régional et trois places automatiques pour l’édition 2025. Coupe des champions de la Concacaf.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les équipes ont été réparties en 15 groupes de trois, avec deux laissez-passer pour les huitièmes de finale accordés au champion de la Liga MX, Club America, et au vainqueur de la Coupe MLS, Columbus Crew. Cependant, les concurrents de cette année sont désormais répartis en groupes au sein de deux régions, Est et Ouest, contrairement aux quatre régions utilisées en 2023.

La répartition des groupes a été fixée par un nouveau système de « Classement de la Coupe des Ligues » qui répartit les équipes en trois niveaux en fonction de leurs 34 performances en saison régulière en 2023. Les groupes ont ensuite été sélectionnés en tenant compte des déplacements et de l’équilibre compétitif.

“Je crois comprendre que ce n’était pas un match nul [from the three tiers] “Dans la mesure où il s’agissait d’une vision réfléchie de ce que serait l’équité entre les 15 groupes de trois”, a déclaré Nelson Rodriguez, vice-président exécutif des produits sportifs et de la compétition de la MLS. “Je pense que cela aurait été dur, improbable, mais dur.” si la meilleure équipe [in Tier 1] puis j’ai obtenu la meilleure équipe du deuxième niveau et la meilleure équipe du troisième niveau.

Le point culminant des groupes est East 3, où l’actuel champion de la Coupe des Ligues, l’Inter Miami et la superstar mondiale Messi, affronteront les Tigres, finalistes de l’Apertura 2023 de la Liga MX, et Puebla, quart-finaliste de l’Apertura.

“C’est un groupe difficile”, a déclaré DaMarcus Beasley, ancien joueur de l’équipe nationale masculine des États-Unis et de Puebla. “Tigres, l’histoire de ce club en matière de victoires, surtout au cours des 10 dernières années…[and] Inter Miami, vous connaissez les noms, je n’ai pas besoin de tous les dire.

“[Messi] il est toujours le meilleur du monde, donc tout le monde veut battre les meilleurs et pourquoi pas en Coupe des Ligues 2024 ?”

Lionel Messi et l’Inter Miami ont remporté le premier tournoi de la Coupe des Ligues en 2023. (Photo de Tim Nwachukwu/Getty Images)

Ailleurs dans le groupe Ouest 2, des noms éminents tels que Chivas et le LA Galaxy s’affronteront, avec beaucoup d’attention sur le retour de la légende de Guadalajara, Javier “Chicharito” Hernandez, qui affrontera son ancienne équipe de MLS. A noter également dans West 2 l’ailier de l’équipe nationale masculine des États-Unis et la dernière recrue de Chivas, Cade Cowell, face aux tremblements de terre de San Jose après les avoir récemment quittés cet hiver.

“Lui [Cowell] jouer contre son ancien club, mais si rapidement après son départ, je pense que ce sera certainement un scénario”, a déclaré Beasley.

“Il y a toujours cette impatience, n’est-ce pas, de voir ces joueurs qui étaient en MLS maintenant en Liga MX”, a ajouté Pavel Pardo, un ancien international mexicain qui a joué dans les deux ligues.

Comme en 2023, aucun match de la phase de groupes ne se terminera par une égalité, ce qui signifie que les tirs au but pour un point supplémentaire se poursuivront pour les matchs à égalité après la fin du jeu réglementaire.

Après avoir affronté une fois chaque équipe de son groupe, les deux premiers des 15 groupes passeront aux huitièmes de finale et rejoindront le Club America et le Columbus Crew. Les matches restants des huitièmes de finale, qui comprendront un match pour la troisième place, seront à élimination simple. Les deux finalistes et le troisième vainqueur accéderont à la Coupe des Champions de la Concacaf 2025.

Tous les matchs continueront d’être joués aux États-Unis et au Canada, même si une modification pour 2024 accordera des « privilèges de hub » aux quatre équipes mexicaines les mieux classées afin de réduire les déplacements. Des sites prédéterminés serviront de stades aux quatre meilleures équipes mexicaines du classement de la Coupe des Ligues.

Avec différents privilèges d’accueil – s’ils progressent vers les étapes suivantes de la compétition – l’Amérique accueillera des matchs jusqu’aux demi-finales, Monterrey jusqu’aux huitièmes de finale, Chivas jusqu’aux huitièmes de finale et les Tigres jusqu’à la phase de groupes.

“Il est sélectionné par le comité de la Coupe des Ligues”, a déclaré Rodriguez à propos de l’emplacement des quatre pôles de la Liga MX qui n’a pas encore été révélé. “Ils prennent en compte les préférences de ces équipes de Liga MX et… ils prennent également en compte les fans et les cas où il y aura probablement une réaction positive des fans.”

Jouer des matchs au Mexique n’a pas été exclu pour les éditions futures, bien que Rodriguez ait noté que l’objectif initial de la Coupe des Ligues était de répondre aux besoins des fans de Liga MX et de MLS aux États-Unis, et que les personnes impliquées étaient attentives aux autres compétitions sanctionnées par la Concacaf.

« En étant respectueux de [the] L’événement de la Coupe des Champions de la Concacaf et la manière dont il se déroule, et qui se déroule au-delà des frontières et des nations”, a déclaré Rodriguez. “La Concacaf devrait faire partie de cette conversation à cet égard.”

“Pourquoi pas”, a déclaré Pardo à propos de la possibilité de disputer des matchs de Coupe des Ligues au Mexique. “Je pense qu’il serait important non seulement de voir les matches de coupe aux Etats-Unis [and Canada]mais que nous pouvons aussi les voir au Mexique.”

Le calendrier et les séries éliminatoires de la Coupe des Ligues restent à déterminer. Le comité de la Coupe des Ligues est composé de représentants de la Coupe des Ligues et de dirigeants de la MLS et de la Liga MX.

En 2023, l’Inter Miami a battu le Nashville SC pour remporter la première édition de la Coupe des Ligues réunissant toutes les équipes de la MLS et de la Liga MX.

Groupes de la Coupe des Ligues 2024 :

Ouest 1: Monterrey, Pumas, Austin FC

Ouest 2: Chivas, tremblements de terre de San José, LA Galaxy

Ouest 3: St. Louis City SC, FC Dallas, FC Juarez

Ouest 4: Toluca, Sporting de Kansas City, Chicago Fire

Ouest 5: Léon, Portland Timbers, Colorado Rapids

Ouest 6: Sounders de Seattle, Minnesota United, Necaxa

Ouest 7: LAFC, Whitecaps de Vancouver, Club Tijuana

Ouest 8: Houston Dynamo, Real Salt Lake, Atlas

Est 1: FC Cincinnati, New York City FC, Querétaro

Est 2: Orlando City, Atletico San Luis, CF Montréal

Est 3: Tigres, Puebla, Inter Miami

Est 4: Union Philadelphie, Charlotte FC, Cruz Azul

Est 5: Révolution de la Nouvelle-Angleterre, Nashville SC, Mazatlan FC

Est 6: Pachuca, Red Bulls de New York, Toronto FC

Est 7: Atlanta United, Santos Laguna, DC United