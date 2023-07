L’Inter Miami s’approche d’une autre superstar cet été

Luis Suarez serait sur le point de passer à l’Inter Miami, du côté de la Major League Soccer. L’international uruguayen pourrait être la dernière ancienne star de Barcelone à rejoindre Lionel Messi à South Beach. Après que l’Argentin a annoncé en juin qu’il signerait pour Miami, Sergio Busquets a emboîté le pas. De plus, Jordi Alba est sur le point de conclure un accord avec le club MLS.

TyC Sport le journaliste Gaston Edul affirme maintenant que les négociations entre Miami et Suarez avancent enfin. « L’Inter Miami se rapproche de Luis Suarez. Ils négocient depuis longtemps et des progrès ont été réalisés », a déclaré Edul via son compte Twitter officiel. « L’Inter Miami pense qu’ils auront [Suarez] prochainement. »

Le duo dynamique a eu beaucoup de succès ensemble en Espagne

Messi et Suarez ont déjà joué six saisons ensemble au Barca. Le duo d’attaquants a réussi à remporter le triplé lors de leur première saison ensemble en Espagne. Cela comprenait des triomphes dans les compétitions de la Ligue des champions, de la Liga et de la Copa del Rey. En tout, Messi et Suarez ont remporté 10 trophées majeurs en jouant côte à côte avec les géants espagnols.

Selon certaines rumeurs, Suarez pourrait retrouver son ancien coéquipier aux États-Unis depuis des semaines maintenant. Cependant, l’accord semblait être une tâche difficile pour Miami. Cela revient essentiellement à payer la clause de libération du joueur, ainsi qu’à trouver suffisamment de place dans l’équipe.

L’Inter Miami de plus en plus susceptible de payer la clause de libération de Suarez

L’attaquant de 36 ans joue actuellement pour l’équipe brésilienne de Gremio. Il vient tout juste de rejoindre le club en janvier grâce à un transfert gratuit. Gremio a insisté pour que Miami paie la clause de libération complète de Suarez pour arracher le joueur. Ces frais ont d’abord fait reculer Miami lors de la signature. Néanmoins, il semble maintenant que l’équipe MLS soit prête à payer le prix de l’attaquant.

L’Inter Miami a actuellement le plus petit nombre de points en MLS. En fait, le club n’a que 2% de chances de se qualifier pour les prochaines éliminatoires. Cependant, faire venir Suarez pour jouer aux côtés de Messi, Busquets et Alba aiderait certainement le club à s’améliorer. Miami est également en demi-finale de l’US Open Cup. L’équipe affrontera Cincinnati dans le dernier carré fin août.

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive