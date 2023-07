L’Inter Miami s’apprête à décharger Rodolfo Pizarro pour faire de la place à Messi

Dans un développement remarquable, Lionel Messi, sept fois vainqueur du Ballon d’Or, rejoindra l’Inter Miami, une équipe de la Major League Soccer. Cependant, afin de l’inscrire en tant que joueur désigné, Rodolfo Pizarro devra partir.

Le club du sud de la Floride a fait la superbe annonce de transfert le 7 juin. Après avoir quitté le Paris Saint-Germain, Messi est devenu agent libre. Malgré l’intérêt signalé de l’Arabie saoudite, il a finalement choisi de rejoindre l’Inter Miami.

Le dévoilement du joueur de 36 ans est possible à la mi-temps de la finale de la Gold Cup dimanche. Selon The Athletic, la MLS a approché la CONCACAF, Fox et Univision pour diffuser la présentation en tout ou en partie.

La finale de la Gold Cup aura lieu au DRV Pink Stadium de Fort Lauderdale, en Floride. Cela se produira en même temps qu’un événement appelé « The Unveil », annoncé par Inter Miami. Pendant ce temps, le vainqueur de la Coupe du monde fera probablement sa première apparition pour le club le 21 juillet contre Cruz Azul.

Notre choix : Comprend : tous les matchs de la saison régulière, les éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des ligues, etc. S’inscrire

Qui l’Inter Miami va-t-il sacrifier pour avoir Messi ?

La signature de Lionel Messi, joueur désigné, nécessite le départ d’un joueur. Cela signifie que quelqu’un doit aller le chercher pour être enregistré. En conséquence, Rodolfo Pizarro est sur le point de conclure un accord pour rejoindre l’AEK Athènes en Grèce.

Le fait que Pizarro soit un joueur désigné a certainement atténué l’intérêt de l’intérieur de la Major League Soccer. Une fois l’accord finalisé, il signera un contrat de deux ans avec le club grec. Ainsi, Miami libérera une place de DP indispensable.

Rodolfo Pizarro attendu en Grèce la semaine prochaine

Le joueur de 29 ans sera à Athènes en début de semaine prochaine pour rejoindre officiellement le club. Cette information provient de la page sportive grecque, Sport24. L’accord de transfert entre les deux clubs sera finalisé dans quelques heures.

Le joueur mexicain a reçu un contrat de deux ans de l’AEK à 1,3 million de dollars, qui pourrait atteindre environ 1,7 million de dollars avec des bonus.

Crédit photo : IMAGO / NurPhoto