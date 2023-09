L’Inter Miami reste dans la course aux séries éliminatoires avant la finale de l’Open Cup

Même en l’absence de Lionel Messi, l’Inter Miami a maintenu ses espoirs en séries éliminatoires de la Coupe MLS avec un match nul contre son rival local, Orlando City. Même si l’Inter Miami détenait une avance en seconde période, le tirage au sort maintient les chances d’atteindre les séries éliminatoires. Pourtant, l’attention se tourne désormais vers l’US Open Cup, où l’Inter Miami peut remporter un deuxième trophée cette saison.

Si l’Inter Miami veut avoir une chance de remporter trois trophées cette saison, tous les points sont importants. Le club en a perdu deux ce week-end, mais c’était sans ses trois signatures phares de l’été. Messi et Jordi Alba ont raté le match en raison d’une blessure. Sergio Busquets ne faisait pas non plus partie de l’équipe de la journée.

Cela n’a pas empêché le talent local David Ruiz de trouver le premier match au stade Exploria dimanche. Ruiz a profité d’un rebond du gardien d’Orlando City, Pedro Gallese, pour donner l’avantage aux visiteurs à la 52e minute. Cette avance a duré 14 minutes. Duncan Maguire a poursuivi une solide campagne en marquant son neuvième but en 25 matches de championnat pour ramener Orlando City au niveau. Le joueur de 22 ans est le deuxième marqueur de son équipe cette saison. Seul Facundo Torres compte plus de buts à Orlando City avec 12.

Aucune des deux parties n’a trouvé d’avancée par la suite. Le match nul 1-1 garantit aux deux clubs de marquer un point dans ce derby national. Cela allait toujours être une tâche difficile pour l’Inter Miami sans ses joueurs vedettes. Orlando occupe actuellement la deuxième place du classement de la conférence Est.

L’Inter Miami maintient la chasse aux séries éliminatoires avec un match nul

L’Inter Miami n’est pas loin d’une place en séries éliminatoires. Les équipes terminant huitième et neuvième de chaque conférence participent à un tour unique de wild card pour atteindre les éliminatoires de la Coupe MLS proprement dites. À cinq matchs de la fin, l’Inter Miami n’est qu’à cinq points de cette position. Aussi, les Hérons ont des matchs en main contre les deux équipes occupant actuellement les huitième et neuvième places, Montréal et NYCFC.

Le manager de l’Inter Miami, Tata Martino, a déclaré que le tirage au sort lui plaisait. Ce n’est peut-être pas le résultat parfait. Cependant, il y avait des chances que Miami n’aurait pu marquer aucun point.

« Je pense que nous aurions pu perdre le match à un moment donné, mais à un autre moment, il semblait que nous pouvions le gagner », a déclaré Martino. « En tenant compte de tout cela, nous verrons plus tard si ce point a réellement servi notre objectif. Mais si vous considérez cela comme un match isolé, la vérité est que je suis très satisfait car nous avons fait un effort commun ce soir.

Maintenant, Martino tourne son attention vers la finale de l’US Open Cup contre le Houston Dynamo. Le statut de Messi et de Jordi Alba n’est toujours pas clair. Après avoir subi ses blessures contre Toronto, Martino ne pensait pas non plus que ce soit trop grave. Cependant, il a souligné que si cela posait un problème, il ne risquerait pas de les jouer pour aggraver les blessures. L’Inter Miami a encore une chance en séries éliminatoires. Messi, Alba et Busquets joueraient un rôle clé pour amener Miami à ce stade.

L’US Open Cup contre Houston aura lieu mercredi soir à 20h30. La couverture est disponible sur CBS Sports Network et Paramount+.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire