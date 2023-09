L’Inter Miami ressent l’absence de Lionel Messi alors qu’Atlanta Rout Herons

L’Inter Miami a laissé Lionel Messi au repos et a subi sa première défaite depuis que l’Argentin a rejoint le club, avec un score de 5-2 à Atlanta United détruisant ses espoirs en séries éliminatoires samedi.

Messi n’avait pas fait le déplacement à Atlanta, après une série de matchs chargés depuis ses débuts à Miami fin juillet.

L’entraîneur de Miami, Gerardo « Tata » Martino, a déclaré après la défaite que Messi souffrait de « fatigue musculaire » et qu’il aurait été « très imprudent de l’amener à jouer ce match ».

Le joueur de 36 ans n’a pas participé mardi au match de qualification de l’Argentine pour la Coupe du monde contre la Bolivie à La Paz, mais il a observé ses coéquipiers depuis le banc.

Sans Messi la semaine dernière, Miami a battu le Sporting Kansas City 3-2, mais cette fois, c’était une histoire très différente pour l’équipe de Martino.

Miami a pris l’avantage à la 25e minute grâce à un but superbement inscrit de l’attaquant équatorien en forme Leonardo Campana.

Mais la réponse d’Atlanta, sixième de la Conférence Est, a été catégorique avec trois buts en l’espace de huit minutes.

Une tête du milieu de terrain français Tristan Muyamba, qui a touché l’intérieur du poteau, a été jugée avoir franchi la ligne par l’arbitre assistant.

Cinq minutes plus tard, Atlanta avait pris l’avantage lorsque l’ailier brésilien Xande Silva a dribblé jusqu’à la ligne de touche et que son retrait a été transformé dans son propre filet par le défenseur de Miami Kamal Miller.

La défense de Miami, privée de l’ancien arrière gauche international espagnol Jordi Alba, était sous le choc et Brooks Lennon a ajouté le troisième but à la 44e minute avec un tir doucement frappé.

Miami est revenu dans le match à la 54e minute grâce à un penalty de Campana, mais alors qu’ils ont pris l’habitude des retours avec Messi, il n’y a pas eu de telle relance cette fois.

Alors qu’ils avançaient à la recherche d’un égaliseur, Atlanta les a rattrapés au comptoir avec l’attaquant grec Giorgos Giakoumakis inscrivant son 14e but de la saison, le ramenant à égalité avec Hany Mukhtar, co-meilleur buteur de la MLS de Nashville.

Une autre pause bien travaillée a abouti au cinquième à la 89e minute avec Lobjanidze à nouveau le créateur, permettant à Tyler Wolff de rentrer chez lui.

Miami reste avant-dernier de la Conférence Est, six points derrière DC United qui occupe la neuvième place, la dernière place en séries éliminatoires.

Martino a défendu la décision de laisser Messi et Alba – qui, selon lui, souffraient également de fatigue musculaire – à la maison avant une série de matchs chargés avec des matches de championnat mercredi et dimanche avant la finale de la Coupe de l’US Open le 27 septembre.

« Nous risquions de pires conséquences s’ils venaient jouer à ce match. Cela n’a rien à voir avec la surface (artificielle) », a déclaré l’entraîneur.

Cincinnati, leader de la Conférence Est, déjà assuré d’une place en séries éliminatoires, s’est battu pour un match nul 2-2 contre l’Union de Philadelphie, finaliste de la Coupe MLS de l’année dernière.

Un but de José Martinez et un penalty de Daniel Gazdag avaient donné le commandement à Philadelphie, mais l’impressionnant Aaron Boupendza a retiré un but à Cincinnati, à la quatrième minute de la seconde période.

Les visiteurs ont pris le point lorsque Boupendza a trouvé Brandon Vazquez avec un magnifique ballon bas et l’attaquant américain a trouvé le chemin des filets.

En forme, Orlando City a réalisé un retour encore plus impressionnant à domicile contre Columbus, s’imposant 4-3 après avoir été mené 3-1.

Ramiro Enrique a égalisé à la 86e minute grâce à une frappe opportuniste, puis a remporté le match à la septième minute des arrêts de jeu, profitant du chaos dans la défense du Crew.

Plus tôt, le « derby de l’Hudson River » entre New York et les New York Red Bulls s’était terminé sur un score nul et vierge.

Plus tard samedi, le Los Angeles FC accueillera son rival du LA Galaxy dans son derby.

