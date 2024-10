L’Inter Miami remporte le Bouclier des Supporters de la MLS 2024

Bénéficiant sans doute de l’équipe la plus talentueuse de l’histoire de la MLS, l’Inter Miami est dirigé par Messi (17b/15a) et Luis Suárez (18b/6a). Les attaquants emblématiques sont dans la course au MVP de Landon Donovan MLS, offrant un leadership et des capacités de classe mondiale aux côtés d’autres anciennes stars du FC Barcelone, Jordi Alba et Sergio Busquets.