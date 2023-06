L’Inter Miami prévoit de signer les anciens coéquipiers de Lionel Messi cet été, selon des rapports

Du côté saoudien d’Al Hilal à Barcelone, plusieurs grands noms étaient en lice pour signer Lionel Messi après que le désintérêt de l’Argentin à renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain (PSG) soit devenu assez évident. Le skipper vainqueur de la Coupe du monde a finalement décidé d’exercer son métier pour l’Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) la saison prochaine. On apprend maintenant que Messi pourrait très bien retrouver certains de ses anciens coéquipiers de Barcelone à l’Inter Miami. Un rapport publié par SPORTBIBLE affirme que selon le journaliste de TyC Sports Gaston Edul, l’Inter Miami « entamera des négociations » avec des joueurs comme Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba sur des mouvements potentiels cet été. L’équipe de la MLS serait également liée à deux des coéquipiers argentins de Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes.

Les spéculations allaient bon train sur le retour émotionnel de Lionel Messi à Barcelone lors du mercato estival. Le père de Messi, Jorge, avait récemment confirmé que son fils souhaitait revenir chez les géants catalans cet été. Jorge aurait même rencontré le président de Barcelone Joan Laporta chez lui pour parler du possible retour de Messi dans son club d’enfance. Mais les chances de Messi de jouer pour Barcelone sont maintenant terminées. Lors de la communication de son déménagement à Miami, Messi a mentionné que Barcelone était sa seule destination possible en Europe.

A LIRE AUSSI | Explication: le passage de Lionel Messi à l’Inter Miami de la MLS et l’avenir du football aux États-Unis

« J’ai pris la décision d’aller à Miami, je n’ai pas (l’accord) conclu à 100% ou peut-être qu’il reste quelque chose à faire, mais nous avons décidé de continuer notre chemin là-bas. (J’ai décidé) de quitter l’Europe, c’est vrai que j’avais des propositions d’une autre équipe européenne mais je n’y ai même pas pensé car en Europe, mon idée était uniquement d’aller à Barcelone. Après avoir remporté la Coupe du monde et ne pas avoir pu aller au Barça, il est temps d’aller en MLS pour vivre le football d’une manière différente et profiter davantage de mon quotidien », a déclaré Lionel Messi, cité par l’agence de presse AFP.

Avec l’arrivée de Lionel Messi en MLS, l’Inter Miami peut désormais certainement devenir l’un des prétendants les plus sérieux pour remporter la ligue nationale la saison prochaine. Ils ont terminé leur campagne de la Conférence de l’Est à la 15e place la saison dernière.

Avec Lionel Messi absent du Paris Saint Germain Football Club (PSG), de nombreux clubs du monde entier ont fait une proposition au footballeur argentin. Le concours pour l’obtenir a été remporté avec Messi optant pour le club de football professionnel américain, l’Inter Miami.

On sait très peu de choses sur les détails de leur contrat et le salaire que Messi pourrait toucher, mais le salaire de base du footballeur le mieux payé de la Major League Soccer (MLS), Xherdan Shariqi de Chicago Fire est de 7,35 millions de dollars et on peut anticiper que Messi peut être payé plus.

L’Inter Miami, après avoir obtenu la star, a parlé plus en détail de son intention de former l’équipe autour de Messi lui-même en faisant venir ses anciens coéquipiers du PSG et du Futbol Club Barcelona (FCB) dans leur club. L’Inter Miami est sur le point d’entamer des négociations avec ses anciens coéquipiers de Barcelone, Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba pour venir. Le club copropriété de David Beckham se prépare également à s’entretenir avec Angel Di Maria et Leandro Paredes, les anciens coéquipiers de Messi du PSG.

Dans la lutte pour faire entrer Messi dans le club, le Al-Hilal Saudi Club basé à Riyad, en Arabie saoudite, avait proposé un contrat très lucratif à Messi et l’ancien club de Messi, le FCB, avait également proposé un contrat à la star qu’il avait refusé.

Al-Hilal avait initialement proposé une somme de 400 millions d’euros à l’attaquant, ce qu’il a refusé. L’homme d’affaires catalan Jaume Roures, qui est très proche du président de Barcelone Joan Laporta, s’est entretenu avec un média et a déclaré que les Saoudiens avaient augmenté leur mise à 500 millions d’euros et ne voulaient l’Argentin que pour un an. En apprenant la nouvelle que Messi a décidé de signer avec l’Inter Miami, le club d’origine saoudienne a décidé d’augmenter encore le prix et de le tripler avec une offre de dernière minute de 1,5 milliard d’euros par saison.

A LIRE AUSSI | « Bienvenue dans la MLS, Messi »: Twitter explose après la bombe du transfert de l’Inter Miami du vainqueur de la Coupe du monde

Le président du FCB, Joan Laporta, et le père et entraîneur de Messi ont été vus lors d’une réunion le 5 juin, ce qui a amené beaucoup à croire que l’attaquant sera à nouveau vu dans les Blaugrana. Messi, cependant, avait une opinion différente sur toute la situation et n’a pas rejoint le club. Barcelone a ensuite publié une déclaration dans laquelle il mentionnait que le président du club comprenait et respectait sa décision de vouloir concourir dans une ligue avec moins d’exigences, plus loin des projecteurs et de la pression à laquelle le joueur a été soumis ces dernières années.

Avec l’arrivée de Messi en MLS, on peut désormais dire que l’Inter Miami a le pouvoir de changer la scène du football en Amérique. Le club de David Beckham étant en mesure d’obtenir le contrat, la venue de Messi est également citée comme la deuxième venue de Beckham et peut-être même plus grande. Pour mettre la cerise sur le gâteau, Messi pourrait enfin avoir son numéro de rêve sur son maillot. Son ancien numéro, le 30, est déjà porté par Benjamin Cremaschi et le mythique maillot numéro 10, n’a plus de preneur.

Les footballeurs de l’Inter Miami pensent de toute façon que le club n’est pas prêt pour qu’une si grande star mette les pieds dans le sud de la Floride. Le gardien de but de l’Inter Miami, Nick Marsman, a déclaré qu’ils avaient un stade temporaire et que les gens pouvaient entrer à tout moment. Le stade DRV PNK de Fort Lauderdale, qui était utilisé par le club, est sur le point d’être changé et le nouveau stade de Miami Freedom Park, d’une valeur de 1 milliard de dollars, est en construction.