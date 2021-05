L’Inter Miami obtient une amende record de 2 millions de dollars en MLS et un plafond de 2,2 millions de dollars sur les transactions avec les joueurs désignés

La Major League Soccer a infligé à l’Inter Miami CF une amende de 2 millions de dollars – la plus sévère de l’histoire de la MLS – pour violation du budget salarial de la ligue et des règlements de l’alignement.

En plus de l’amende de 2 millions de dollars infligée au club, la MLS a imposé une réduction de l’argent d’allocation de 2 271 250 $ répartie sur les saisons 2022 et 2023. Avec un total de dépenses disponibles de 19,155 millions de dollars sur ces deux campagnes, la pénalité d’allocation s’élève à 11,9% du budget salarial de l’Inter Miami pendant cette période.

La ligue a également infligé une amende personnelle de 250 000 $ au propriétaire gérant de l’Inter Miami, Jorge Mas.

La MLS a annoncé en mars qu’elle enquêterait sur la signature du milieu de terrain Blaise Matuidi pour savoir s’il respectait le budget salarial de la ligue et les directives de la liste.

L’enquête a révélé des violations impliquant les catégorisations de joueurs de Matuidi et de l’ancien défenseur de Miami Andres Reyes, ainsi que la sous-déclaration des montants du budget salarial des joueurs Leandro Gonzalez Pirez, Nicolas Figal et Julian Carranza. Aucun des joueurs de l’Inter Miami n’a fait l’objet de l’enquête, n’a commis de violation ni n’était au courant des violations.

Bien que les amendes soient importantes, la pénalité d’argent allouée constitue un coup dur pour l’Inter Miami et devrait avoir un impact significatif sur la capacité de l’équipe à aligner une liste compétitive.

Les sanctions éclipsent l’amende record précédente de 150 000 $, qui avait été imposée en 2015 au propriétaire de Real Salt Lake, Dell Loy Hansen, pour ses commentaires sur les négociations en cours de l’ABC.

En outre, l’ancien directeur sportif / COO de Miami Paul McDonough, qui occupait ce poste en 2020 avant d’occuper un poste de directeur sportif à l’Atlanta United FC cette saison, a été suspendu par la ligue jusqu’à la saison 2022. Il a ensuite été licencié par Atlanta.

« L’intégrité de nos règles est sacro-sainte, et c’est un principe fondamental de notre ligue que nos clubs soient responsables du respect de tous les règlements de la ligue », a déclaré le commissaire de la MLS Don Garber. « Nos règles ne seront pas compromises. Ces sanctions reflètent la gravité des violations de l’Inter Miami, devraient encourager une coopération totale de toutes les parties dans les enquêtes futures et dissuaderont les clubs de violer les règles de la liste. »

L’Inter Miami a été frappé d’une amende record de 2 millions de dollars en MLS et d’une réduction de l’argent d’allocation de 2,2 millions de dollars. Photo de Marco Bello/Agence Anadolu via Getty Images

Dans un communiqué, Mas a déclaré: « L’Inter Miami CF reconnaît que le club a enfreint les règles de la Major League Soccer lors de notre première saison.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la MLS pour résoudre ces problèmes et avons apporté des changements importants à notre structure de gestion. Après notre saison inaugurale, nous avons examiné en profondeur notre groupe de direction des opérations de football et avons pris des décisions qui ont non seulement renforcé nos mesures de conformité de la liste interne, mais aussi mieux positionnés pour construire une stratégie de compétition durable et à long terme avec l’embauche de Chris Henderson en tant que directeur du football et directeur sportif en 2021.

« L’Inter Miami est un club ambitieux avec de grandes aspirations. Nous pensons que notre base de fans, notre marché et notre groupe de propriété nous propulsent à l’une des équipes de football les plus suivies en Amérique du Nord au monde. Nous nous engageons à soutenir notre équipe et à constituer une liste que nous sommes. fier de. »

Une source connaissant la situation a déclaré que la ligue exige également que l’Inter Miami élabore un plan pour assurer le respect des règles du budget salarial de la ligue. Ce plan devrait être livré à la MLS d’ici le 31 mai.

La MLS utilise depuis longtemps un budget salarial afin de limiter les coûts de rémunération des joueurs. Ces montants sont négociés collectivement avec la MLS Players Association. Les dépenses totales autorisées pour 2020 sont de 9,225 millions de dollars et s’élèvent à 9,325 millions de dollars en 2022, puis à 9,83 millions de dollars en 2023. La majeure partie des salaires des joueurs désignés ne compte pas dans le budget salarial, mais les équipes sont limitées à trois DP par saison.

La ligue a annoncé son enquête sur l’Inter Miami en mars, révélant que la rémunération totale de Matuidi aurait dû le classer en tant que joueur désigné. L’enquête a déterminé que cela était dû au fait qu’en plus de signer un contrat, Matuidi a signé un accord de commercialisation qui s’ajoutait à sa rémunération totale. De tels accords ne sont pas inhabituels, mais les règles du MLS stipulent que de tels accords doivent être signalés et approuvés par le MLS afin d’assurer le respect du budget salarial. Ce rapport/approbation n’a pas été fait. Lorsque le club a ensuite signé l’attaquant Gonzalo Higuain plus tard dans la saison, cela a essentiellement donné à Miami quatre DP, un de plus que les règles ne le permettent.

Mais l’enquête a révélé que ce n’était en aucun cas la seule violation. En outre, la rémunération totale de Reyes – qui était prêté par l’équipe colombienne de l’Atletico Nacional à l’époque – l’a également poussé dans la catégorie des joueurs désignés, ce qui signifie que Miami a en fait joué une partie de 2020 avec cinq DP. Reyes est maintenant avec les New York Red Bulls.

L’enquête de la ligue a également révélé que les charges budgétaires salariales de Gonzalez Pirez, Figal et Carranza étaient également sous-estimées, donnant ainsi à Miami un autre avantage par rapport aux autres équipes de la ligue.

Au début de l’enquête, une source connaissant la pensée de la ligue a déclaré à ESPN que McDonough n’était pas une cible. La source a précisé que la situation avait changé au fur et à mesure que de plus amples informations devenaient disponibles. McDonough peut demander sa réintégration au bureau du commissaire dès le 1er mars 2022.

L’amende de Mas est survenue parce qu’il avait l’autorité ultime sur les contrats des joueurs. La MLS a ajouté que les propriétaires minoritaires Masayoshi Son, le président Marcelo Claure et l’actuel président des opérations de football David Beckham n’avaient pas été sanctionnés car l’enquête a conclu qu’ils n’étaient pas impliqués dans l’effort de cacher les charges salariales réelles de la ligue.

« En tant que propriétaire gérant de l’Inter Miami, Mas a approuvé tous les accords et transactions liés aux joueurs », indique le communiqué de la ligue. « Il était en fin de compte responsable de s’assurer que l’Inter Miami disposait de contrôles et de protocoles suffisants pour assurer le respect des règles de la MLS. Alors que Mas a coopéré à l’enquête de la ligue et, surtout, a alerté les enquêteurs de la ligue sur des informations critiques concernant les accords non divulgués liés aux joueurs, les enquêteurs ont découvert qu’il n’a pas divulgué sa connaissance de la violation de Matuidi au moment approprié requis par les règles de la MLS. »