L’Inter Miami manquant les séries éliminatoires est une bonne chose pour le long terme en MLS

Le manque de Lionel Messi, associé à une première moitié de campagne lamentable, contraint l’Inter Miami à se retirer des éliminatoires de la Coupe MLS. Les fans ne pourront donc pas voir l’Argentin remporter un deuxième trophée avec Miami lors de ses premiers mois avec le club. Contrairement à la fanfare qu’il a suscitée au début de la Coupe des Ligues, il s’agit d’un échec pour Messi en 2023.

Cependant, cela s’avérera bénéfique pour la Major League Soccer, l’Inter Miami et Messi lui-même. Les séries éliminatoires de la Coupe MLS sont une séquence de matchs brutale, même pour quelqu’un d’aussi expérimenté dans les tournois majeurs que Messi. Éviter la compétition permet à Messi de retrouver sa pleine forme pour sa première campagne en MLS. De plus, l’Inter Miami participera à d’autres compétitions. Offrir à Messi son repos adéquat peut l’aider, lui et le club, à s’y préparer. Ce sera la première candidature de Miami à une compétition continentale puisqu’elle le placera dans la Coupe des Champions de la CONCACAF.

L’Inter Miami peut grandir sans les Playoffs MLS

La Coupe des Champions de la CONCACAF passe au second plan par rapport à la Major League Soccer aux yeux de nombreux clubs de la MLS. Cependant, l’Inter Miami, avec Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets en pleine forme, peut défier n’importe quelle équipe de la Major League Soccer. Les victoires contre Cincinnati, Philadelphie et LAFC avec Messi et compagnie démontrent ce que cette équipe peut faire.

Plutôt que de jouer au jeu des devinettes comme c’est le cas actuellement, Apple peut régulièrement promouvoir Messi. Le fournisseur peut proposer des jeux aux abonnés Apple TV+ afin d’élargir davantage son audience. Certes, Apple ne sera peut-être pas en mesure de maintenir le rythme qu’il affichait à l’arrivée de Messi. Cependant, il existe encore un potentiel considérable pour accroître la base d’abonnés. Le service dépasse déjà le million d’abonnés.

Si l’Inter Miami réussit, cela ajoutera du drame à ce que Messi peut faire avec le club. Après tout, il est sans doute arrivé dans le pire club de la Major League Soccer. Une saison complète de Messi avec l’Inter Miami peut constituer une avancée majeure pour la ligue en termes de popularité au niveau national et, surtout, au niveau international.

Des pertes à court terme

L’inconvénient majeur de l’absence de Messi et de Miami en séries éliminatoires est que la MLS perd de son énergie. À son arrivée, la MLS battait des records d’audience. L’audience globale d’Apple TV+ a augmenté de 75 % à l’arrivée de Messi. La première série de matchs des séries éliminatoires de la Coupe MLS incluant l’Argentin aurait pu générer un bénéfice similaire pour la ligue. Tout comme la Coupe des Ligues, Messi aurait pu mettre l’Inter Miami sur la voie du succès. En outre, cela correspondrait bien au prochain documentaire Messi sur Apple TV+ sur son arrivée dans la Major League Soccer.

Pourtant, Apple a besoin que Messi soit présent sur le long terme. Messi n’est pas en pleine forme depuis un mois et rien ne garantit qu’il sera en bonne santé pour le début des séries éliminatoires fin octobre. Même avec Messi dans le giron, Miami était loin d’être parfait. Certaines de ces victoires nécessitaient des pénalités ou dans le jeu. Le fermer pratiquement pour le reste de la saison garantit qu’il pourra être en bonne santé pendant une saison complète dans la Major League Soccer.

Même s’il joue pour l’Argentine lors des matchs amicaux internationaux d’octobre et de novembre, ce nombre de matchs ne rivalisera pas avec ce qu’il pourrait faire lors des éliminatoires de la MLS. Si l’Inter Miami se qualifiait comme équipe wild card, le nombre maximum de matchs qu’il pourrait jouer serait de sept. Il en jouera quatre s’il joue chaque match avec l’Argentine pour le reste de la saison.

PHOTO : IMAGO / Zuma sur le fil