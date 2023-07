L’Inter Miami installe de nouveaux sièges pour les débuts de Lionel Messi

L’annonce de Lionel Messi de rejoindre l’Inter Miami en tant qu’agent libre s’est répercutée sur le marché des transferts, provoquant d’importantes vagues de surprise et d’intrigue. L’Argentin est sans aucun doute la plus grande signature de l’histoire d’une ligue qui a comporté des géants tels que David Beckham, Pelé, Johan Cruyff, Andrea Pirlo et bien d’autres.

Lorsque Lionel Messi montrera ses talents sur le terrain, le stade DRV PNK, domicile de l’Inter Miami, deviendra la destination ultime aux États-Unis. Alors que la finalisation de son transfert à l’Inter Miami est imminente, la superstar argentine Lionel Messi est arrivée en Floride mardi et s’est déclarée prête pour la nouvelle tâche de raviver les malheurs du club.

Des images diffusées en Argentine montraient Messi et sa famille arrivant d’un avion privé à l’aéroport de Fort Lauderdale le plus proche du stade de l’Inter Miami. Le champion de la Coupe du monde aurait signé un contrat de deux ans et demi d’une valeur de 60 millions de dollars par an avant d’être dévoilé aux supporters lors d’une cérémonie dans le stade le dimanche 16 juillet.

L’Inter Miami ajoute de nouveaux sièges pour les fans lors du choc de Cruz Azul

L’arrivée de Messi dans la Major League Soccer présente cependant un défi pour l’Inter Miami. Après avoir refusé de déplacer les matchs vers le Hard Rock Stadium plus spacieux (et de classe mondiale) de Miami, l’Inter Miami a choisi de rester dans les petites limites de son stade temporaire de 18 000 places à Fort Lauderdale.

Pour remédier à la situation, l’Inter Miami installe des sièges supplémentaires dans les sections d’angle pour augmenter la capacité de 3 000 à 4 000.

L’Inter Miami prévoit d’installer complètement les sièges à temps pour les débuts de Leo Messi le vendredi 21 juillet pour le match contre Cruz Azul.

Le club MLS va de l’avant avec « The Unveil » et une conférence de presse

L’arrivée du septuple vainqueur du Ballon d’Or à l’Inter Miami a incité le club à préparer de somptueuses célébrations. La superstar sera officiellement présentée au club lors d’une occasion spéciale le dimanche 16 juillet au stade DRV PNK de Fort Lauderdale. Il y aura des performances en direct, des conférences et plus encore pendant l’événement. Le club a annoncé que les détenteurs d’abonnements peuvent assister à l’événement sans frais.

De plus, l’Inter Miami a annoncé une conférence de presse le lundi 17 juillet à laquelle Messi devrait assister aux côtés des propriétaires du club David Beckham et Jorge Mas.

La présence du joueur de 36 ans a suscité un enthousiasme et des attentes énormes parmi les fans de l’Inter Miami et le monde du football en général. Tous les regards seront tournés vers le grand Argentin alors qu’il entre dans ce nouveau chapitre pour voir comment il réagit aux difficultés et aux possibilités uniques de jouer dans la Major League Soccer et à la culture florissante du football aux États-Unis.

Crédit photo : Imago et Franco Panizo