L’Inter Miami fait une approche pour Jordi Alba de Barcelone – sources

L’Inter Miami a sondé l’intérêt de Jordi Alba pour rejoindre le club, mais fait face à la concurrence pour signer le défenseur de Barcelone de l’Atletico Madrid, de l’Inter Milan et des clubs d’Arabie saoudite, ont déclaré des sources à ESPN.

Alba, 34 ans, a conclu un accord pour mettre fin à son contrat avec le Barça, qui devait expirer en 2024, un an plus tôt et cherche un nouveau club cet été.

Des sources affirment qu’Alba n’a fermé la porte à aucune des options et prendra une décision après la finale de l’UEFA Nations League de cette semaine aux Pays-Bas, où il fait partie de l’équipe d’Espagne qui affrontera l’Italie en demi-finale jeudi.

Après que Lionel Messi a annoncé qu’il rejoindrait l’Inter Miami la semaine dernière, et avec des sources confirmant que le milieu de terrain du Barca Sergio Busquets a également eu des entretiens avec l’équipe de la MLS, Alba est le dernier joueur basé en Europe à être approché par l’équipe du sud de la Floride.

Jordi Alba a fait ses adieux aux fans de Barcelone lors de son dernier match pour le club le 28 mai. Pedro Salado/Images sportives de qualité/Getty Images

Des sources affirment qu’il n’y a pas encore eu de négociations formelles et qu’il n’y a pas d’offre sur la table, tandis que Miami doit également réfléchir à la manière de gérer ses trois places de joueur désignées, mais Alba serait disposée à écouter la proposition de l’équipe.

Cependant, l’arrière gauche préférera peut-être rester en Europe avec les Championnats d’Europe à venir en Allemagne l’été prochain et avec sa femme qui doit donner naissance à leur troisième enfant le mois prochain.

L’Atletico de LaLiga et l’Inter de l’équipe de Serie A font partie de plusieurs clubs européens intéressés, ont confirmé des sources, tandis qu’il y a également des offres sur la table en provenance d’Arabie saoudite.

Alba évaluera ses options avec sa famille après la Ligue des Nations, une décision devant être prise dans les prochaines semaines.