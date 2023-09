L’Inter Miami fait des progrès majeurs dans la construction de Melreese

La construction d’un nouveau parc à Miami qui comprendra un stade pour la Major League Soccer a commencé, dix ans après que l’idée ait été initialement proposée.

Fin août, l’Inter Miami a rendu public le début de la construction du Miami Freedom Park, situé à proximité de l’aéroport international de Miami.

Le tout nouveau stade Inter Miami devrait accueillir ses premiers supporters en 2025.

Le nouveau stade de football de 25 000 places situé à Miami Freedom Park est la pièce maîtresse d’un complexe à usage mixte de 131 acres.

Le propriétaire des Herons, David Beckham, et ses associés Jorge Mas et Jose Mas sont à la tête de cette entreprise ambitieuse.

Plus tard cette année, la construction du stade, du parc public (sur 58 acres) et de la zone de divertissement débutera officiellement.

Première phase déjà commencée

L’Inter Miami a déclaré que ce mois-ci marquait le début de la construction du site, le qualifiant de « faisant partie de la création d’un environnement qui fera de Miami Freedom Park une destination toute l’année pour tous les Miamiiens et les visiteurs ».

L’équipe a annoncé que des équipes et de l’équipement lourd étaient arrivés sur place et qu’ils commenceraient les travaux de terrassement et de chantier sur les 131 acres simultanément avec le bâtiment vertical.

La première phase du Miami Freedom Park, qui comprend le stade, le parc public, les divertissements, l’hôtellerie, les commerces de détail et les nouvelles infrastructures, devrait progresser rapidement.

Futbol Miami TV vérifie le chantier

Cette construction massive sur des propriétés louées à la ville serait financée par des fonds privés. Des terrains de football et de sport pour enfants seront inclus, ainsi qu’un nouveau parc public qui sera le plus grand nouveau parc de Miami.

Une variété d’options de vente au détail, de restauration et de divertissement, notamment des tours de bureaux, un hôtel de 750 chambres (le plus grand de la région) et d’autres établissements, sont également en projet.

Les braves gens de Futbol Miami TV ont rendu une nouvelle visite au Miami Freedom Park, où Lionel Messi jouera à l’avenir. Ils nous ont une fois de plus informés des progrès réalisés jusqu’à présent.