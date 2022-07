L’Inter Miami envisage le transfert de Lionel Messi à l’avenir comme “point de référence pour le football américain”

Le directeur commercial de l’Inter Miami a fait allusion à un déménagement pour Lionel Messi alors que l’équipe de la Major League Soccer cherche à devenir un “point de référence pour le football aux États-Unis”

Le contrat de Messi avec le Paris Saint-Germain expire l’année prochaine, et des rapports l’ont lié à l’Inter Miami, l’équipe co-détenue par David Beckham.

– MLS sur ESPN+ : diffusion en direct de jeux, replays (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

L’attaquant argentin serait le joueur le plus en vue à signer pour une équipe en MLS, et dans une interview avec El Mundo DeportivoInter Miami CBO Xavier Asensi a suggéré que son équipe ciblerait Messi.

Lorsqu’on lui a demandé si la signature de joueurs tels que Messi était un objectif pour le club, Asensi a répondu : “Oui, avec quelques mises en garde. Vous ne pouvez pas comparer Leo Messi avec un autre joueur ; il est différent. Cela dit, ce que nous recherchons est d’être la référence du football aux États-Unis, et pour cela, l’important ce sont les joueurs et le spectacle que l’on peut faire.

“Pour ce faire, vous avez besoin des meilleurs joueurs, et les avoir est un véritable objectif dans ce club. En ce qui concerne Leo Messi, il y a lui et puis il y a tous les autres.”

On a également demandé à Asensi, qui était auparavant cadre à Barcelone, s’il était réaliste de s’attendre à ce que Messi signe pour l’Inter Miami.

“Cela dépend de lui et de ce qu’il veut”, a déclaré Asensi. “Nous voulons avoir les meilleurs joueurs du monde, et je pense que Messi est le meilleur de l’histoire. À partir de là, c’est à lui de décider. Nous voulons être la référence du football aux États-Unis, c’est l’un des objectifs de l’organisation. .”

Lionel Messi a vécu une première saison frustrante au Paris Saint-Germain. Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Le Barça affrontera l’Inter Miami lors du premier match de sa tournée de pré-saison aux États-Unis mercredi, une occasion qui, selon Asensi, serait “spectaculaire” compte tenu de la Blaugranaportée mondiale.

“D’un point de vue émotionnel, c’est merveilleux et professionnellement, c’est exceptionnel”, a déclaré Asensi. “Le Barça est, sinon le plus grand, l’un des trois plus grands clubs du monde, et les clubs sont ceux qui capitalisent sur la passion du football.

“Je ne connais aucun fan de la FIFA ou de l’UEFA. Dans le football international, tout le monde soutient son pays, mais les clubs n’ont pas de frontières, ils vont partout. Et en termes de clubs, le Barça est parmi les plus grands, en regardant le Nombres.

“Émotionnellement, c’est la chose la plus importante pour moi. Les avoir ici, pour les habitants de Miami, est spectaculaire.”

Messi a marqué 11 buts en 34 matchs lors de sa première saison pour le PSG après avoir rejoint le Barca après l’expiration de son contrat. Il a aidé sa nouvelle équipe à remporter la Ligue 1, mais ils ont été éliminés des huitièmes de finale de la Ligue des champions de manière embarrassante par le Real Madrid.

Le joueur de 35 ans avait passé toute sa carrière auparavant avec le Barça, où il a marqué 672 buts en 778 apparitions et remporté une multitude de trophées.

Messi vise une première victoire en Coupe du monde avec l’Argentine plus tard cette année au Qatar. Il est le meilleur buteur de tous les temps de son pays avec 86 buts en 162 apparitions et l’année dernière a battu le record de Pelé du plus grand nombre de buts marqués pour une nation sud-américaine.