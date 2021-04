L’Inter Miami CF est devenu conforme à l’alignement avant la saison régulière 2021, s’engageant dans une manœuvre d’alignement afin que le joueur désigné Matias Pellegrini ne compte plus dans le budget salarial de l’équipe, puis le prêtant à l’affilié de l’équipe USL League One, Fort Lauderdale CF.

– Attrapez la MLS toute la saison sur ABC / ESPN / ESPN +

– Fútbol Americas sur ESPN +: MLS, Liga MX, USMNT, USWNT, plus

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Les règles de la MLS stipulent qu’une équipe peut «racheter» un contrat garanti par an. L’effet de cela est que Miami devra toujours payer Pellegrini, mais il ne comptera pas dans le budget salarial de l’équipe et ne pourra pas jouer pour l’équipe cette saison.

« Nous avons travaillé avec Matias, ses représentants et la MLS pour parvenir à un accord, et pour le moment, nous pensons que c’est la meilleure option pour toutes les parties », a déclaré Chris Henderson, directeur du football et directeur sportif de l’Inter Miami CF. « Matias est un jeune joueur talentueux avec une carrière passionnante à venir. Il restera avec l’organisation pendant que nous travaillons à trouver une solution sur le terrain et les prochaines étapes pour lui. »

2 Liés

L’Inter Miami a été contraint de faire une telle démarche en raison du fait qu’il avait quatre joueurs désignés dans ses livres, ce qui était un de plus que ce qui était autorisé par la MLS. Les trois autres DP sont l’attaquant Gonzalo Higuain, le milieu de terrain Blaise Matuidi et le milieu de terrain Rodolfo Pizarro. L’Inter Miami avait espéré que Pellegrini se qualifierait pour la nouvelle initiative U-22 de la ligue, mais il a été déterminé que le coup de Pellegrini au budget salarial le rendait inéligible à une telle désignation. Cela a laissé le club avec la décision difficile d’utiliser son seul rachat hors saison d’un contrat garanti sur Pellegrini.

L’Inter Miami fait déjà l’objet d’une enquête de la MLS sur le fait que Matuidi n’a pas été considéré comme un DP la saison dernière. Dans un communiqué, la MLS a déclaré qu’elle avait conclu que le club n’était pas en conformité avec les règles de liste et de budget en 2020. En 2020, Matuidi a été classé comme un joueur d’allocation ciblée d’argent (TAM). La rémunération de Matuidi était supérieure à la limite de rémunération d’un joueur TAM et il aurait dû être classé comme joueur désigné.

En conséquence, le club a violé la limite de joueur désigné car il avait trois DP – Higuain, Pizarro et Pellegrini – en plus de Matuidi en 2020. La MLS a ajouté qu’elle annoncerait les résultats de cette enquête, y compris les sanctions, dans le futur proche.

Les décisions concernant Pellegrini donnent essentiellement à l’Inter Miami le temps de trouver un domicile plus permanent pour l’Argentin, avec diverses fenêtres de transfert à travers le monde qui devraient ouvrir cet été.

Pellegrini, 21 ans, a été l’une des deux premières recrues de l’Inter Miami en juillet 2019 lorsqu’il a rejoint l’équipe du club argentin de premier plan, le Club Estudiantes de La Plata. L’international de la jeunesse argentine a fait 20 apparitions dans la campagne inaugurale de Miami, 19 en saison régulière et une en séries éliminatoires, partant 12 fois et enregistrant un but et quatre passes.