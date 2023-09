L’Inter Miami de Messi est le meilleur que j’ai affronté en MLS (Chiellini)

Le défenseur du LAFC, Giorgio Chiellini, a déclaré que l’Inter Miami de Lionel Messi était la meilleure équipe qu’il ait affrontée en MLS après une défaite 3-1 à domicile pour le club de Californie du Sud, et a soutenu Miami comme possible prétendant aux séries éliminatoires.

« Cette équipe [Miami] « C’est de loin le meilleur que j’ai affronté en MLS, pour être honnête », a déclaré l’ancien défenseur international italien de 39 ans. « Oui, de loin. »

Mené par deux passes décisives de Messi, Miami a bien fait de contenir une équipe du LAFC qui n’a pas été en mesure de capitaliser sur les occasions sur son terrain bruyant du BMO Stadium, qui était rempli d’un groupe éclectique de célébrités comme LeBron James, Leonardo Di. Caprio, le prince Harry, Selena Gomez, Will Ferrell, Jason Sudeikis et les membres de Rage Against The Machine.

Après la défaite, l’entraîneur-chef du LAFC, Steve Cherundolo, a été franc lorsqu’on l’a interrogé lors de la conférence de presse d’après-match sur l’impact de Messi en MLS.

« C’est le meilleur joueur du monde, que pensais-tu qu’il allait faire en venant ici ? » » dit Cherundolo.

Avec deux passes décisives dimanche, Messi a porté son total à 11 buts et cinq passes décisives en 11 matchs disputés toutes compétitions confondues avec Miami. Grâce à sa forme, Miami est invaincu lors de ces 11 apparitions, prolongeant ainsi son record de club en cours qui a commencé avec l’arrivée de Messi en juillet.

Giorgio Chiellini et Lionel Messi s’affrontent lors de la défaite du LAFC en MLS face à l’Inter Miami. Photo de Sean M. Haffey/Getty Images

Miami, qui occupait auparavant la dernière place de la Conférence Est de la MLS, doit passer de la 14e à la neuvième place en neuf matchs pour participer aux séries éliminatoires, mais Chiellini s’attend à les voir en séries éliminatoires.

« Je pense qu’ils participeront aux séries éliminatoires », a déclaré l’ancien finaliste de la Ligue des champions.

Chiellini a également félicité Messi pour ce qu’il a fait avec Miami et avec la ligue dans son ensemble.

« L’arrivée de Leo dans cette ligue, c’est très bien, pas seulement pour Miami et pour le jeu, mais pour l’attention que tout le monde porte désormais à la MLS. C’est un grand pas pour cette ligue », a-t-il déclaré.

Messi a réitéré l’objectif de Miami de participer aux séries éliminatoires.

« Maintenant, nous allons essayer d'atteindre l'objectif d'être parmi les huit premiers pour essayer de viser la ligue. » il a dit. « C'est la voie à suivre. Nous continuons à grandir. Évidemment, gagner vous donne confiance. »

Messi a reconnu que LAFC représentait un défi pour Miami.

« Nous l’avons dit avant le match, [game] C’était un beau test pour voir où nous en sommes, de quoi nous sommes capables », a déclaré Messi. « Nous jouions sur un terrain difficile, contre un très bon rival, les champions en titre. C’est un bon résultat avant ce qui s’en vient.

« L’équipe grandit chaque jour, nous le disons depuis le début. Nous avons eu la chance de remporter un titre [Leagues Cup]pour atteindre une finale. »

Messi a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de demander du repos lors des prochains matchs.

« Physiquement, je me sens bien. Je continue à jouer, à coopérer, à aider l’équipe dans la mesure de mes moyens. J’espère que nous pourrons continuer sur cette tendance », a-t-il déclaré.