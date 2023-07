L’Inter Miami de Messi a 2% de chances de se qualifier pour les éliminatoires de la MLS

L’Inter Miami est, poliment dit, à l’extérieur à la recherche des Playoffs MLS de la saison 2023. Au moment où Lionel Messi fait ses débuts avec le club de Floride, l’Inter Miami sera au plus bas de la Conférence Est. La pause d’un mois pour la Coupe des Ligues permettra à Messi de s’acclimater à ses coéquipiers de l’Inter Miami, dont son bon ami Sergio Busquets. La paire a été dévoilée dimanche soir dans un stade DRV PNK à guichets fermés.

Après 22 matchs disputés, l’Inter Miami n’a que 18 points. La dernière victoire du club en MLS remonte au 13 mai. Depuis lors, le club a perdu huit fois et fait trois nuls. Il a limogé l’entraîneur-chef Phil Neville début juin, ce qui n’a pas exactement renversé la situation du club.

La société de renseignement sportif Twenty First Group a publié une chronique dans Sportico. Il a révélé les chances de l’Inter Miami de remporter tout type de succès, y compris les éliminatoires de la MLS. AJ Swoboda, le directeur général de Twenty First Group, donne à l’Inter Miami une chance sur 50 de qualifier pour les éliminatoires.

« Actuellement, l’Inter Miami a 2% de chances de se qualifier pour les éliminatoires de la Coupe MLS et 51% de chances de se qualifier pour les phases de groupes élargies de la Coupe des Ligues de cette année, selon le modèle de projections de la ligue du Twenty First Group », a écrit Swoboda.

Mais surtout, c’est avant Messi et Busquets commencent à jouer avec l’Inter Miami. Avec les deux dans le giron, Swoboda a révélé que les chances de Miami montaient à 16% pour atteindre les séries éliminatoires.

Messi fait face à la tâche de faire entrer l’inter Miami dans l’image des séries éliminatoires de la MLS

Messi et Busquets feront sûrement de l’Inter Miami une meilleure équipe. Dans l’image immédiate, le duo répond à une paire de postes vacants pour blessures qui ont entravé les performances de Miami cette campagne.

« Sans aucun doute, l’arrivée de Messi améliore considérablement la qualité de l’Inter Miami. Début juillet 2023, l’Inter Miami était la deuxième équipe la plus faible des deux conférences MLS, selon les classements de la World Super League du Twenty First Group. Avec au moins Messi et Sergio Busquets rejoignant la liste, il deviendra le quatrième club le plus fort de la ligue.

Quoi qu’il en soit, c’est une tâche majeure de remettre Miami en lice dans la ligue. Le club est à 12 points d’une place dans la ronde des jokers de la Conférence Est. Du bon côté, Miami a disputé moins de matchs que tous les autres clubs de la Conférence Est. Par conséquent, il a une chance facile de rattraper son retard sur la concurrence s’il gagne des points.

PHOTO : IMAGO / ABACAPRESS