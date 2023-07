L’Inter Miami de Lionel Messi égale le record de séquences sans victoire de la MLS

Samedi soir, l’Inter Miami s’est battu durement contre DC United et est reparti avec un match nul 1-1.

Pour la première fois dans l’histoire de la Major League Soccer, deux produits de l’Académie ont marqué dans le même match (Benjamin Cremaschi et Noah Allen sont des joueurs locaux). Le match s’est terminé par un excitant match nul 2-2 à Audi Field.

Plus que jamais dans l’histoire d’un club en MLS, six diplômés de l’Académie ont joué un rôle important dans la victoire.

Le gardien Drake Callender était dans la formation de départ, tout comme les défenseurs centraux Ian Fray, Sergii Kryvtsov et Noah Allen, tenant le fort aux côtés de David Ruiz et Dixon Arroyo, avec les ailiers Benjamin Cremaschi et Robert Taylor ; en haut, l’attaquant et capitaine Josef Martnez a été rejoint par Nicolás Stefanelli et Rodolfo Pizarro.

Prêts à court terme de l’équipe MLS NEXT Pro du club, le défenseur Israel Boatwright et le milieu de terrain Lawson Sunderland ont vu l’action hors du banc pour l’Inter Miami CF II.

Neuf des vingt joueurs de la liste de la journée – Allen, Edison Azcona, Boatwright, Shanyder Borgelin, Cremaschi, Fray, Harvey Neville, Ruiz et Sunderland – sont des produits de l’académie des jeunes du Club.

L’Inter Miami a-t-il une chance de faire les séries éliminatoires de la MLS ?

Le décompte des matchs sans victoire de l’Inter Miami est désormais égal pour le plus jamais. Après l’impasse de samedi avec DC United, l’Inter Miami a maintenant disputé 10 matchs en MLS sans victoire, égalant la séquence de championnat du Sporting KC plus tôt cette saison. Depuis le 13 mai, les Hérons n’ont pas goûté à la victoire.

Malgré cela, l’Inter Miami n’est pas encore éliminé des séries éliminatoires de la MLS.

Ils ont encore du pain sur la planche, surtout en sachant que le 21 octobre, la saison régulière se terminera officiellement.

L’Inter Miami a-t-il une chance pour l’argenterie cette saison ?

S’ils n’atteignent pas les séries éliminatoires, l’ancien trio barcelonais Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba rejoindra une équipe sans participation au classement de la ligue et sans incitation à gagner. Le calendrier restant de la ligue pour l’équipe du stade DRV PNK comprend 13 matchs, mais l’US Open Cup est leur meilleure chance de remporter un trophée cette année.

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire