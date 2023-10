L’Inter Miami de Lionel Messi annonce une tournée de deux matchs en Chine

FORT LAUDERDALE, Floride — L’Inter Miami de Lionel Messi entamera une tournée d’après-saison de deux matchs en Chine, a annoncé l’équipe dimanche.

Un peu plus de deux semaines après la fin de leur campagne MLS 2023, l’Inter Miami se rendra pour affronter les équipes de Super League chinoise Qingdao Hainiu FC et Chengdu Rongchen les 5 et 8 novembre respectivement.

« Nous sommes très heureux de continuer à étendre la portée mondiale de notre club, en amenant notre équipe à jouer devant des fans incroyables à travers le monde », a déclaré Xavier Asensi, directeur commercial.

« C’est une occasion spéciale de partager notre passion alors que nous atteignons de nouveaux publics et nous exposons dans de nouveaux lieux, et nous sommes impatients de commencer cette aventure. »

La signature à succès de Lionel Messi par l’Inter Miami a attiré une attention internationale considérable sur la franchise. Photo de CHRIS ARJOON/AFP via Getty Images

Miami – qui a été éliminé des éliminatoires après une défaite contre le FC Cincinnati lors de son dernier match – a encore deux affrontements contre le Charlotte FC en saison régulière de la MLS, avec un match à domicile ce mercredi suivi d’un voyage en Caroline du Nord samedi. .

Messi n’a disputé que deux des sept derniers matchs de l’équipe en MLS en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais il a réussi 35 minutes en dehors du banc lors de la défaite contre Cincinnati et a joué 37 minutes pour l’Argentine lors de sa victoire 1-0 en qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA contre le Paraguay. vendredi.

S’il est en bonne santé, la légende argentine – qui a marqué 11 buts lors de sa première saison avec Miami – sera certainement la principale attraction des supporters assistant aux matchs de cette tournée de deux matchs en Chine, dont l’équipe nationale n’a participé qu’à une seule Coupe du Monde. en 2002.

La Super League chinoise a réussi à attirer un certain nombre de recrues brésiliennes de premier plan au cours des dernières années, notamment oscar, Ponton, Alex Teixeira et Paulinho – même si beaucoup de ces joueurs ont désormais évolué.

« Ce sera une excellente occasion de continuer à bâtir sur notre campagne 2023, au cours de laquelle nous avons remporté notre tout premier trophée », a déclaré le directeur sportif et directeur du football Chris Henderson.

« Nous profiterons de cela comme d’une opportunité pour commencer nos préparatifs pour 2024, alors que nous cherchons à bâtir sur la saison dernière et à obtenir davantage de succès à l’avenir. »

Miami, qui a remporté la Coupe des Ligues en août et s’est ainsi qualifié pour la Coupe des Champions de la CONCACAF 2024, disputera le premier match de la tournée dans le tout nouveau stade de Qingdao Hainiu, d’une capacité de 50 000 places, ouvert en avril de cette année.

Entraînée par l’Espagnol Antonio Carreño, l’équipe est revenue en Super League en 2023 après avoir remporté des promotions successives et occupe la 13e place sur 16 équipes à trois matches de la fin.

Le deuxième adversaire de l’Inter Miami, Chengdu Rongcheng, est un club de cinq ans qui a obtenu une promotion au cours de trois de ses quatre premières saisons, atteignant l’élite chinoise en 2022, où il a terminé cinquième. Ils occupent la sixième place du classement.