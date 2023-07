L’Inter Miami de la MLS se rapproche de la signature de Sergio Ramos, 37 ans

L’Inter Miami continue de faire la une des journaux des transferts MLS alors qu’il se concentre sur Sergio Ramos. L’ancien défenseur du Real Madrid et du PSG est actuellement en fin de contrat. Il pourrait suivre les mêmes traces que Lionel Messi et Sergio Busquets à l’Inter Miami.

sport rapporte que Ramos et Jordi Alba sont sur le point de signer avec le club MLS. Alors qu’Alba était prêt à quitter Barcelone, Ramos voulait prolonger avec le PSG. Cependant, le club a voulu entamer une nouvelle phase, laissant l’Espagnol sans contrat. Maintenant, cela laisse Ramos avec des options comme Séville. Ou, bien sûr, l’Inter Miami, qui rassemble une bonne dose de ceux qui ont passé du temps en Liga.

Ramos n’a pas seulement un lien avec Lionel Messi depuis l’époque du PSG. En plus de nombreux matchs les uns contre les autres à El Clasico, Ramos a fait équipe avec Alba et Busquets fréquemment avec l’équipe nationale espagnole. Ces trois-là étaient des partants réguliers pendant plus d’une décennie. Les trois ont remporté l’Euro 2012, et Busquets et Ramos ont tous deux commencé la finale de la Coupe du monde 2010 que l’Espagne a remportée.

Ramos a également un lien avec David Beckham, l’un des propriétaires de l’Inter Miami qui joue sûrement un rôle dans l’attrait de Ramos. Les deux ont passé deux saisons ensemble au Real Madrid.

Busquets et Messi sont bloqués pour l’Inter Miami. De plus, l’ancien entraîneur de Barcelone, Tata Martino, prend la relève en tant qu’entraîneur. Ajouter Sergio Ramos et Jordi Alba ajouterait certainement à l’engouement de l’Inter Miami. Les prix des billets continuent de monter en flèche avant les débuts potentiels des joueurs le 21 juillet contre Cruz Azul.

L’Inter Miami paie déjà pour Messi, et il faudra peut-être franchir quelques étapes pour décrocher ces quatre stars européennes. Cependant, ce serait un été monumental de débarquer quatre des meilleurs joueurs du monde à un moment ou à un autre.

Il y a une inquiétude sur le vieillissement de l’équipe. Ramos serait le plus âgé des quatre à l’âge de 37 ans. Messi vient d’avoir 36 ans tandis qu’Alba et Busquets ont tous les deux 34 ans. Cela rappelle la stigmatisation de la «retraite» de la Major League Soccer. Cependant, ces quatre joueurs se sont bien comportés la saison dernière dans leurs compétitions respectives.

