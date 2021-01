L’Inter Miami CF a nommé Phil Neville son entraîneur, réunissant l’ancien joueur de Manchester United avec David Beckham, qui est copropriétaire du club de Major League Soccer.

Des sources ont déclaré à ESPN que Beckham avait entamé des discussions avec son ancien coéquipier d’Old Trafford la semaine dernière au sujet de l’entraînement de Miami. L’équipe s’est récemment séparée de Diego Alonso.

Plus tôt lundi, il a été annoncé que Neville avait quitté son rôle de manager de l’équipe féminine d’Angleterre.

Miami a également annoncé la nomination de Chris Henderson au poste de directeur du football. Henderson a passé les 13 dernières saisons en tant que directeur sportif du Seattle Sounders FC, où il a aidé à guider le club vers deux Coupes MLS, un Supporters ‘Shield et quatre US Open Cup.

« Je suis extrêmement ravi de cette opportunité d’entraîner l’Inter Miami et de travailler avec Chris et l’ensemble du groupe de propriété », a déclaré Neville.

« C’est un très jeune club avec beaucoup de promesses et d’avantages, et je m’engage à me défier moi-même, mes joueurs et tout le monde autour de moi pour grandir et construire une culture de football compétitive dont nous pouvons tous être fiers. Ce fantastique marché amoureux du football mérite des performances constantes et une mentalité gagnante, et j’ai hâte de me mettre au travail. «

Beckham a ajouté: «Je suis très heureux du groupe de leadership que nous avons établi pour diriger l’équipe alors que nous tournons la page après notre saison inaugurale et nous avons hâte que Chris et Phil nous rejoignent bientôt.

« Je connais Phil depuis que nous étions tous les deux adolescents à l’académie de Manchester United. Nous partageons un ADN footballistique ayant été formés par certains des meilleurs leaders du football, et ce sont ces valeurs que j’ai toujours voulues dans notre club.

« Phil a une expérience approfondie du football, en tant que joueur et entraîneur au niveau des clubs et au niveau international, et au cours de sa carrière, il a travaillé avec plusieurs des meilleurs managers et joueurs du jeu. Je connais ses qualités en tant que personne, son la décence, la loyauté et l’honnêteté – ainsi que son incroyable énergie et son éthique de travail. Quiconque a joué ou travaillé avec Phil sait qu’il est un leader naturel, et je pense que le moment est venu pour lui de se joindre. «

Miami a terminé 10e lors de sa première saison de la Conférence Est de la MLS en 2020, mais des sources ont déclaré que Beckham et ses collègues investisseurs étaient déterminés à voir une amélioration en 2021.

Neville, copropriétaire du club EFL League Two Salford City aux côtés de Beckham, entraînait l’équipe nationale féminine d’Angleterre depuis 2018. L’ancien international anglais a passé une saison en tant qu’entraîneur de la première équipe à United pendant l’année à la tête de David Moyes en 2013- 14 et a également brièvement travaillé dans la Liga avec Valence sous Nuno Espirito Santo et son frère, Gary, au cours de la saison 2015-16.

Neville et Beckham sont venus ensemble à l’académie de United et ont passé huit ans en tant que coéquipiers dans la première équipe, où ils ont remporté six titres de Premier League, une FA Cup, une Coupe Intercontinentale et une Ligue des champions dans le cadre du Treble en 1999.