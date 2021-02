L’Inter Miami de Beckham signe l’ancien défenseur de la Premier League Shawcross

Ryan Shawcross a rejoint l’Inter Miami CF sur un transfert gratuit après avoir quitté Stoke City, a annoncé le club samedi.

Shawcross, 33 ans, a passé 14 ans à Stoke, faisant plus de 400 apparitions pour le club, la majorité d’entre eux en Premier League.

Il a été nommé capitaine de Stoke pour la saison 2010-11 et a mené l’équipe lors de la défaite 1-0 en finale de la FA Cup contre Manchester City en 2011.

« Ryan correspond à l’ADN de l’Inter Miami en raison de son expérience et de sa longévité dans un club », a déclaré le directeur sportif de l’Inter Miami Chris Henderson sur le site Web du club.

« Il va pouvoir venir ici et être un leader, non seulement sur le terrain, mais son leadership se verra avec les jeunes joueurs et les joueurs à venir. »

Shawcross était un membre clé de l’équipe de Stoke qui a terminé neuvième en trois campagnes successives de Premier League, mais il a lutté pendant des minutes depuis qu’il s’est cassé la jambe lors d’un match amical de pré-saison contre Leicester en 2019.

Le défenseur central s’associera avec le nouvel entraîneur de l’Inter Miami Phil Neville après sa nomination le mois dernier.

« Il est physiquement dominant, ses pieds sont bons, sa gamme de passes est bonne et nous pensons qu’il sera un excellent ajout à notre ligne de fond », a ajouté Henderson.

« Ajouter un autre défenseur central était important pour notre groupe et nous voulons créer de la compétition à chaque position. C’est le but, pouvoir sortir tous les jours et les joueurs se battent pour leur place. Cela aidera l’équipe dans son ensemble. C’est ça. La vision de Phil d’avoir de la concurrence. «

Des sources ont déclaré à ESPN plus tôt ce mois-ci que l’Inter Miami visait également le défenseur de West Bromwich Albion Kieran Gibbs.

Ils ont également re-signé le milieu de terrain vétéran Federico Higuain pour un nouveau contrat pour 2021.