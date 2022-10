L’Inter Miami confiant en signant Messi

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Miami se rapproche du coup d’État de Messi?

Les pourparlers entre Lionel Messi et l’Inter Miami ont progressé au point que la franchise de la Major League Soccer s’attend à ce que l’attaquant du Paris Saint-Germain les rejoigne l’été prochain, L’athlétisme rapports.

Messi, 35 ans, est en fin de contrat à la fin de la saison, sa deuxième année dans la capitale française, et il a été rapporté qu’il prolongeait son contrat avec le PSG ou même un retour sensationnel à Barcelone pour le septuple Ballon d’Or. gagnant.

Cependant, The Athletic rapporte que les négociations avec l’Inter Miami sont celles qui ont le plus avancé, les frères Jorge et Jose Mas menant les pourparlers au nom du club qu’ils possèdent avec David Beckham. Cependant, ce dialogue a été suspendu jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui se déroule du 20 novembre au 18 décembre.

L’arrivée de Messi en MLS pourrait avoir un impact similaire sur le profil du football aux États-Unis, comme l’a fait le propre déménagement de Beckham à LA Galaxy en 2007, en particulier avec la Coupe du monde aux États-Unis en 2026.

La forme de Messi a été revitalisée cette saison, le capitaine argentin marquant déjà 10 buts dans toutes les compétitions et enregistrant 10 passes décisives en championnat dans une campagne après seulement 12 matchs, le plus rapide qu’il ait jamais atteint cette marque.

BLOG EN DIRECT

10h35 BST : La Juventus a ouvert des pourparlers sur un nouveau contrat pour le jeune Samuel Iling-Juniorselon L’athlétisme.

Iling-Junior, 19 ans, a attiré l’attention sur ses trois apparitions en équipe première en tant que remplaçant de la Juve cette saison, y compris une passe décisive lors de ses débuts en Ligue des champions à Benfica.

Des clubs à travers l’Europe surveillent les progrès de l’ancien joueur de l’académie de Chelsea, dont plusieurs en Premier League.

L’international anglais des jeunes est en fin de contrat cet été, mais la Juve discute déjà avec ses représentants dans l’espoir d’obtenir un nouvel accord.

09h43 BST : Avec des joueurs comme Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia Éclairant la Serie A et la Ligue des champions, Naples fait partie des meilleures équipes du continent. Mais peuvent-ils garder leurs joueurs vedettes?

jouer 0:53 Julien Laurens revient sur la série de matchs dominants de Naples ces derniers temps.

08h51 BST : Erik ten Hag dit que Manchester United examinera David De Geala situation contractuelle de pendant la pause de la Coupe du monde.

Le gardien de but a un contrat jusqu’à la fin de la saison tandis que le club a également la possibilité de le prolonger de 12 mois supplémentaires.

De Gea a joué un rôle déterminant dans la victoire 1-0 de dimanche sur West Ham, réalisant trois arrêts clés en seconde période, et malgré les spéculations sur son avenir à long terme, Ten Hag se dit “heureux” avec l’Espagnol.

“Nous avons d’abord dit que nous nous concentrions sur les matchs, mais lorsque nous arrivons à la fin de ce bloc, nous avons la Coupe du monde et ensuite nous devons penser à [his contract]”, a déclaré Ten Hag.

“En arrière-plan, nous avons nos stratégies pour y faire face. C’est déjà clair et je l’ai déjà souligné à plusieurs reprises, je suis vraiment content de David. C’est un grand gardien de but. Il n’a que 31 ans. Il est en forme. Il peut progresser encore plus. Il était déjà impressionnant pour Man United et je pense qu’il le fera également à l’avenir.”

08h00 BST: Bruno Fornaroli va maintenant aider ses anciens rivaux Melbourne Victory à chasser l’argenterie après avoir scellé son changement attendu de Perth Glory.

L’ancien capitaine de Melbourne City avait été lié à des retrouvailles avec l’ancien manager de Glory Tony Popovic ces dernières semaines, avant sa sortie brutale de Perth vendredi dernier. À peine trois jours après avoir rejeté les liens avec Fornaroli comme une “rumeur”, Popovic a accueilli le joueur de 35 ans dans ses rangs offensifs.

Fornaroli rejoint immédiatement l’équipe de Victory, le club s’attendant à ce qu’il soit disponible pour le match à domicile de la A-League Men de vendredi soir contre Newcastle à l’AAMI Park.

Fornaroli a marqué 82 buts en 142 matches ALM, cinquième sur la liste des buts de tous les temps de la ligue, dont 33 à AAMI Park. Il a remporté la Coupe d’Australie 2016 à City et avait précédemment marqué neuf buts en 14 matchs ALM contre Victory.

J’ai hâte de commencer ce voyage à Melbourne Victory! AAMI Park, je suis de retour, soyez prêt. Merci aux fans qui m’ont déjà accueilli, vous êtes les meilleurs du pays. Rendez-vous dans les tribunes ce week-end 💪💪 💙 pic.twitter.com/SKDCgpDSUm — Bruno Fornaroli (@BFornaroli) 31 octobre 2022

PAPER GOSSIP (par Nick Judd)

– Manchester United envisage un déménagement en janvier pour le Bayer Leverkusen Jérémie Frimpongselon Sports du ciel. La nouvelle fait suite à l’admission d’Erik ten Hag selon laquelle il cherche une couverture dans les positions d’arrière droit et d’arrière gauche étant donné le nombre élevé de matchs que United aura à venir après la Coupe du monde. Ten Hag est conscient que même s’il se sent l’arrière droit actuel Diogo Dalot continue de s’améliorer à la fois en termes de défense et de distribution, il dit que les Reds ont besoin de plus de couverture spécifiquement dans cette zone et sur l’autre flanc. De plus, le contrat de Dalot expire à la fin de la saison en cours, tandis que l’autre arrière droit de United, Aaron Wan-Bissakane semble pas avoir les faveurs du coach néerlandais.

“Nous avons besoin de deux bons arrières latéraux [on the left and right] parce que nous avons beaucoup de matchs à venir”, a déclaré le patron de United après la victoire 1-0 de United contre West Ham United dimanche. Cela signifie que Frimpong, qui a marqué cinq buts et ajouté deux passes décisives lors de ses 17 sorties cette saison sous Leverkusen le patron Xabi Alonso, continue de susciter l’intérêt de la moitié rouge de Manchester.Chelsea aimerait également l’arrière convoité.

– Newcastle United envisage de déménager en janvier pour le prodige brésilien de 18 ans Eguinaldoselon le soleil. Le jeune joue dans le deuxième niveau brésilien pour Vasco et peut jouer n’importe où le long de la ligne de front, bien qu’il favorise le côté gauche. Newcastle est l’un des nombreux clubs qui surveillent ses progrès, bien qu’ils devraient respecter une clause de libération de 26 millions de livres sterling, qui a été insérée lorsqu’il a récemment signé un contrat de cinq ans. Eguinaldo a marqué trois buts en 18 matchs cette saison.

– Arsenal, Newcastle et Liverpool pourraient être déçus si la prédiction de Marca selon laquelle Marco Asensio restera au Real Madrid se concrétise. La sortie rapports que le milieu de terrain espagnol pourrait être proche d’un renouvellement de contrat, bien qu’il ait semblé destiné à partir cet été. Le milieu de terrain de 26 ans ne joue toujours pas autant de matchs qu’il le souhaiterait, mais il a un impact sur les matchs et joue bien lorsqu’il est sur le terrain. L’agent Jorge Mendes devrait être informé d’un éventuel renouvellement de contrat dans les prochains jours.

– Alexandre Grimaldo est un homme recherché, et Calciomercato suggèrent que l’ailier de Benfica envisage de déménager à la Juventus. La Bianconeri n’est cependant pas le seul club européen à suivre le joueur de 27 ans. Le contrat de Grimaldo doit expirer en juin 2023, et bien que le patron de Benfica, Roger Schmidt, souhaite garder le joueur espagnol, il pourrait être tenté par un nouveau projet. “Bien sûr, j’espère qu’il restera, mais ce sont des situations qui font partie du football”, a déclaré Schmidt. “Si je le pouvais, je lui demanderais de rester à Benfica pendant de nombreuses années. Il devra décider.” Arsenal et Chelsea seraient également intéressés – et ajouteraient aux inquiétudes de Schmidt.

– Les dépisteurs du Real Madrid surveillent les progrès du joueur droitier du Sporting Lisbonne Pedro Porroselon le journaliste Ekrem Konour. La Los Blancos des dépisteurs étaient présents pour voir le joueur de 23 ans en action lors du match nul 1-1 contre Tottenham Hotspur en Ligue des champions en milieu de semaine. Porro joue à l’arrière droit mais peut également jouer dans une position plus avancée. Le contrat du joueur espagnol court jusqu’en 2025, mais Madrid, qui vise Porro depuis plus d’un an maintenant, pourrait être en ligne pour un déménagement l’été prochain.

– Eric Maxim Choupo-Moting est devenu un héros improbable pour le Bayern Munich cette saison, ce qui a incité le chef du Bayern Hasan Salihamidzic à dire Sports du ciel Allemagne que des pourparlers contractuels auront lieu avec l’attaquant en forme. Choupo-Moting, 33 ans, est un agent libre cet été, mais six buts lors de ses cinq dernières apparitions ont vu l’avenir de l’international camerounais remonter la liste des priorités du Bayern. Il a également deux passes décisives à ajouter à son brillant CV cette saison.