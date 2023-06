L’Inter Miami cible le 21 juillet pour les débuts de Lionel Messi – rapport

L’Inter Miami CF prévoit que Lionel Messi fera ses débuts le 21 juillet lors d’un match de Coupe des Ligues contre Cruz Azul, a déclaré lundi le propriétaire Jorge Mas aux journalistes.

Messi, 35 ans, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il avait l’intention de signer pour Miami après avoir quitté le Paris Saint-Germain, bien qu’un accord reste à finaliser.

Dans une large interview avec un petit groupe de journalistes, y compris le Miami Heraldle propriétaire gérant Mas a déclaré que le club ne recevrait pas de subvention directe de la MLS et qu ‘ »aucune règle n’est modifiée pour intégrer Messi dans la liste de l’Inter Miami ».

Miami prévoit que Messi, qui est en vacances à Rosario, fasse ses débuts au stade DRV PNK de Fort Lauderdale, en Floride, contre l’équipe mexicaine Cruz Azul le 21 juillet.

Mas a déclaré que Miami se préparait à l’arrivée de Messi, qui comprend des travaux pour augmenter la capacité de leur stade à 22 000 en ajoutant environ 3 000 sièges. La sécurité des joueurs sera renforcée pour les matchs à domicile et à l’extérieur.

« Comme vous vous en souvenez peut-être, l’Argentine s’est entraînée à Miami avant de s’envoler pour Doha. [for 2022 World Cup], où nous avons eu l’occasion de voir une partie de la folie Messi à nos portes au quotidien pendant les entraînements. Donc, nous sommes très préparés. Nous nous préparons pour cela », a déclaré Mas.

Lionel Messi a déclaré qu’il avait l’intention de signer pour l’Inter Miami, bien qu’un accord n’ait pas encore été finalisé. Lintao Zhang/Getty Images

Le capitaine argentin a déclaré la semaine dernière qu’il était « impatient et prêt à relever ce nouveau défi » après avoir refusé les offres de transfert à Barcelone et au club saoudien d’Al Hilal.

Mas a déclaré qu’il pensait que l’arrivée de Messi changerait la donne pour la Major League Soccer et a encouragé les autres propriétaires à « saisir le moment ».

« Je pense qu’il y aura toujours un » avant et un après Messi « lorsque nous parlons du sport aux États-Unis », a-t-il déclaré. « Je ne saurais trop insister sur l’ampleur de cette annonce. Avoir ici le plus grand joueur du monde est quelque chose d’important pour notre ligue et pour l’écosystème du football aux États-Unis … Lionel Messi vient dans ce pays pour gagner des coupes et faire un différence.

« Je pense qu’il incombe à moi-même et à mes partenaires de la ligue, les autres propriétaires, de saisir le moment. »