L’Inter Miami annonce la signature de Sergio Busquets

Sergio Busquets suit la voie de son ancien coéquipier barcelonais Lionel Messi et rejoint l’Inter Miami, a annoncé vendredi le club de la MLS. Le déménagement de Busquets a été signalé pour la première fois plus tôt ce mois-ci.

À l’approche de son 35e anniversaire en juillet, le milieu de terrain a annoncé son départ du Camp Nou – le domicile du FC Barcelone de la Liga – en mai, marquant la fin de son remarquable mandat de 15 saisons avec le club.

Tout au long de son séjour là-bas, Busquets a amassé un record impressionnant de 722 apparitions, obtenant neuf titres de la Liga, trois ligues des champions et sept Copas del Rey, ainsi que divers autres honneurs prestigieux.

L’Inter Miami occupe actuellement la 15e place de la Conférence Est.

L’annonce fait suite à la superstar Messi, âgée de 35 ans, qui engage son avenir de footballeur à l’Inter Miami le 7 juin.

