L’Inter est impliqué dans la quête d’argent de Milan en tant que remplaçant d’Aston Villa

La fenêtre de transfert estivale devrait être pleine de rebondissements, et l’un d’entre eux pourrait impliquer que l’Inter aide l’AC Milan à signer l’un de ses objectifs, selon un rapport.

Calciomercato.com parlons du triangle qui pourrait se former entre Milan, l’Inter et Aston Villa, trois équipes qui disputeront la prochaine édition de la Ligue des Champions et pourraient finir par être le protagoniste de certaines transactions mercato.

Ces derniers jours, une réunion a eu lieu entre le directeur technique de Milan Geoffrey Moncada et son collègue d’Aston Villa Monchi, ancien directeur sportif de Séville et de la Roma. Parmi les différents acteurs évoqués était Matty Cashl’arrière droit que les Rossoneri apprécient.

Pour le moment, les négociations entre les deux clubs ne peuvent être envisagées à un stade avancé, les Villans ayant fixé un prix demandé à 20 M€. Néanmoins, il rejoint Emerson Royal de Tottenham et Tiago Santos de Lille sur la liste de Milan.

Villa aurait besoin d’un remplaçant pour le rôle d’arrière droit si Cash devait partir avant sa première saison en Ligue des champions, et les bénéfices permettraient à Monchi de faire tapis sur Denzel Dumfries de l’Inter.

En fait, Aston Villa a déjà contacté les agents de l’ailier néerlandais pour explorer la situation et comprendre les marges de la négociation, tandis que l’Inter peine à gagner du terrain dans les négociations sur un renouvellement.

Dumfries a un contrat expirant le 30 juin 2025 (il perçoit un salaire de 2,5 millions d’euros net par an) et a demandé une augmentation de salaire significative qui portera ses revenus à près du double du montant actuel. L’impasse est évidente et les Nerazzurri ont commencé à réfléchir à des remplacements.

Les pourparlers se poursuivront sur plusieurs fronts, mais pour simplifier, Milan pourrait payer le prix demandé pour Cash et obtenir un nouvel arrière droit, tandis que Villa pourrait alors payer ce que l’Inter veut pour Dumfries et tout le monde est satisfait.