L’Inter en finale de la Ligue des champions après avoir battu l’AC Milan

L’Inter Milan a battu mardi l’AC Milan au stade San Siro pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions le mois prochain. Ce sera son premier match pour le titre dans la compétition depuis la collecte du trophée en 2010, une saison triplée pour le Nerazzurri.

Les hôtes sont entrés dans le match retour de la rencontre avec un énorme avantage. L’Inter a battu ses rivaux 2-0 au match aller grâce aux premiers buts d’Edin Dzeko et Henrikh Mkhitaryan. Le duo a marqué ses deux buts dans les douze premières minutes du match la semaine dernière à Milan.

En plus de l’avantage sur la feuille de match, l’Inter est également entré mardi avec un avantage en forme. L’Inter est entré dans le match après avoir remporté sept victoires consécutives dans toutes les compétitions. L’AC Milan, en revanche, n’a réussi que deux victoires lors de ses huit derniers matchs. De plus, il avait également perdu deux matchs consécutifs.

L’AC Milan a eu des occasions en début de match

Les «visiteurs» ont cependant commencé le match un peu sur le pied. Theo Hernandez a frappé un tir dur et plongeant à distance à la cinquième minute qui a tiré juste au-dessus de la barre transversale. Le gardien de l’Inter Andre Onana a à peine bougé alors que le ballon filait vers son but. Brahim Diaz a ensuite eu une énorme chance de donner l’avantage à son équipe dans la nuit six minutes plus tard. Cependant, le tir était assez apprivoisé et Onana a pu saisir le ballon.

Rafael Leao a également eu une solide opportunité de ramener son équipe dans le match nul à la 38e minute également. L’ailier délicat a battu son défenseur et a tiré vers le but juste avant la pause, mais il a tiré la frappe juste à côté du poteau. Malgré les premières occasions de l’AC Milan, le match s’est déroulé sans but à la mi-temps.

Le match a continué de ralentir en seconde période. Aucune des deux équipes n’a eu d’occasions de but sérieuses au cours des 20 premières minutes environ de la dernière période. Les fautes, les remplacements et les passes capricieuses ont essentiellement interrompu le match en mi-temps.

Martinez propulse l’Inter en finale de la Ligue des champions

Néanmoins, Lautaro Martinez a mis fin à l’égalité avec un but à la 74e minute. Le remplaçant en seconde période Romelo Lukaku a trouvé son coéquipier libre au but à l’intérieur de la surface de réparation de l’AC Milan. Martinez a ensuite décoché un tir puissant qui a dépassé le premier poteau de Mike Maignan. Le gardien peut penser qu’il aurait dû arrêter le tir. Quoi qu’il en soit, il s’agissait du 24e but de l’attaquant de la campagne en cours, toutes compétitions confondues.

L’Inter affrontera désormais le vainqueur du Real Madrid et de Manchester City lors de la finale de la Ligue des champions à Istanbul. Les deux équipes disputent leur match retour mercredi pour déterminer le match pour le titre. City a marqué un but en seconde période lors du match aller pour ramener un match nul en Angleterre avant le match retour.

