L’Inter acquiert Francesco Acerbi, tandis que Milan signe Aster Vranckx

Avant le derby milanais de ce week-end, les deux clubs ont été occupés sur le marché des transferts.

L’Inter Milan a acquis le défenseur central Francesco Acerbi. Le défenseur vétéran de 35 ans est prêté par la Lazio, qui a disputé 135 matches avec le club de la capitale. Francesco Acerbi est connu en Italie pour avoir disputé 149 matchs consécutifs, à commencer par Sassuolo en 2015. Le défenseur central de 6’4″ est un compagnon depuis 2006, jouant pour divers clubs. L’essentiel de sa carrière est venu avec la Lazio. Le défenseur s’est épanoui dans son rôle de footballeur de deuxième chaîne pour les Azzurri.

De plus, Acerbi a fait ses débuts dans l’équipe nationale italienne en 2019 et faisait partie de l’équipe du championnat Euro 2020, où l’Italie a été couronnée championne pour la deuxième fois depuis 1968. Plus particulièrement, Acerbi s’est mis sur la carte lors de la victoire 2-1 de l’Italie sur l’Autriche. en huitièmes de finale, où il a commencé le match et joué 120 minutes. Francesco Acerbi rejoint Romelu Lukaku, qui est revenu à l’Inter plus tôt cette année. Cependant, Lukaku s’est blessé à la cuisse gauche, entraînant son absence pour le derby de Milan ce samedi à San Siro.

Le rival de l’Inter dans le centre-ville, l’AC Milan, a signé le milieu de terrain Aster Vranckx prêté par Wolfsburg, ainsi que Sergiño Dest – prêté par Barcelone. Sergiño Dest, 21 ans, est né aux Pays-Bas. Le défenseur de l’USMNT cherche à se faire un nom avant la Coupe du monde. De plus, Aster Vranckx a fait 25 apparitions pour Wolfsburg et quatre apparitions pour l’équipe belge U-21. Le milieu de terrain est à l’avant-garde de l’avenir de la Belgique, alors que la porte de leur génération dorée se ferme après la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar.

Alors que la plupart des transferts en Serie A ont eu lieu au cours des mois précédents, les blessures ont tourmenté les joueurs impliqués. Par exemple, les saisons d’Ángel Di María et de Paul Pogba ont été interrompues avec la Juventus en raison d’une blessure. De plus, le prêt de Francesco Acerbi de la Lazio est passé inaperçu, d’autant plus que Paulo Dybala et Georginio Wijnaldum ont pris la vedette lors de leurs signatures à la Roma.

Le mouvement le plus important pour l’élite italienne aurait pu être le transfert supposé de Ronaldo de Manchester United à Naples. Cependant, l’ailier portugais reste toujours à Old Trafford, bien qu’il ait été exclu du onze de départ d’Erik ten Hag, alors que Man United a enregistré sa troisième victoire consécutive en Premier League anglaise jeudi contre Leicester City.

Néanmoins, Francesco Acerbi met le cap sur le délai de transfert pour la Serie A. Le défenseur central rejoindra l’arrière slovaque Milan Škriniar, et l’Italien Federico Dimarco sur la ligne arrière de Simone Inzaghi. L’Inter gagnera en profondeur avec Acerbi, avant le groupe C de la Ligue des champions, où il affrontera Barcelone et le Bayern.

Crédit photo : GonzalesxPhoto/TommasoxFimianox