"L’intention n’était pas de rabaisser les politiciens": Kajol Après "Éducation" Remarque

L’acteur Kajol a précisé que ses commentaires sur les dirigeants politiques et le manque de formation de certains d’entre eux n’étaient pas destinés à les « humilier ». L’acteur, connu pour le hit massif de 1995 « DDJL », a été critiqué sur les réseaux sociaux pour ses commentaires lors d’un talk-show sur la prochaine série « The Trial », une salle d’audience et un drame politique.

« Le changement, en particulier dans un pays comme l’Inde, est lent. Il est très, très lent. Parce que nous sommes ancrés dans notre tradition, ancrés dans nos processus de pensée. Bien sûr, cela a à voir avec l’éducation », a déclaré Kajol lors du talk-show. dans le cadre de la série à venir.

« Vous avez des dirigeants politiques qui n’ont pas de formation dans le système éducatif. Je suis désolé mais je vais sortir et dire cela. J’ai été dirigé par des dirigeants, un si grand nombre d’entre eux, qui n’ont pas ce point de vue, ce que je pense l’éducation vous donne au moins la chance de chercher un point de vue différent », a-t-elle déclaré.

Ses commentaires sont rapidement devenus viraux et certains l’ont critiquée pour avoir fait allusion à des politiciens qui n’avaient peut-être pas reçu d’éducation formelle comme obstacles à un changement positif. D’autres, cependant, l’ont soutenue, soulignant que l’éducation fait avancer la nation.

Kajol a tweeté plus tard que « l’intention n’était pas de rabaisser les dirigeants politiques ».

« Je faisais simplement un point sur l’éducation et son importance. Mon intention n’était pas de rabaisser les dirigeants politiques ; nous avons de grands dirigeants qui guident le pays sur la bonne voie », a tweeté Kajol.

Je faisais simplement un point sur l’éducation et son importance. Mon intention n’était pas de rabaisser les dirigeants politiques, nous avons de grands dirigeants qui guident le pays sur la bonne voie. – Kajol (@itsKajolD) 8 juillet 2023

« The Trial: Pyaar, Kaanoon, Dhokha » sera diffusé sur Disney+ Hotstar, la plateforme appartenant à Walt Disney Co.