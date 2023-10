L’« intention » déclarée de Red Bull de garder Sergio Pérez en 2024 laisse une marge de manœuvre familière dans le contexte des récentes décisions des pilotes de Formule 1.

Il n’y aurait aucune « intention » de quoi que ce soit si Red Bull était complètement déterminé sur ce qu’il fallait faire. Ce serait simplement la réalité. Et bien qu’il soit clair que Perez a un contrat pour l’année prochaine et que le plan de Red Bull est de le garder, les plans peuvent changer.

Bon sang, Daniel Ricciardo est devenu pilote Red Bull/AlphaTauri cette année après avoir conclu un accord mutuel pour mettre fin prématurément à son contrat McLaren 2023, dont lui et McLaren ont passé une grande partie de 2022 à dire qu’il serait honoré. Désormais, Ricciardo est largement présenté comme un rival du siège de Perez pour 2024, sans parler de 2025.

Les contrats peuvent être honorés de différentes manières – Red Bull l’a lui-même démontré à plusieurs reprises. Soit il déplace un pilote entre ses équipes, soit le pilote est licencié et probablement simplement payé. Perez n’est que le dernier à avoir un contrat qui indique clairement ce qui devrait arriver, mais ne garantit pas réellement que cela se produira.

Lorsque Christian Horner, le patron de l’équipe Red Bull Racing, s’exprime, il le fait probablement en position d’autorité, et son langage est spécifique et intentionnel.

Horner a clairement indiqué que Perez ne serait pas abandonné, notamment pour ne pas avoir terminé deuxième du championnat. Il s’est montré un peu moins convaincant quant au fait que l’avenir de Perez était gravé à 100 % dans le marbre.

Après la chute de Perez au premier virage du Grand Prix du Mexique, on a demandé à Horner – pour le deuxième week-end consécutif – s’il perdrait son volant s’il ne battait pas Lewis Hamilton pour terminer deuxième du championnat.

Horner a répondu : « Ce n’est pas aussi binaire que ça. Il faut examiner les circonstances et ainsi de suite et nous avons conclu un accord avec Checo pour l’année prochaine et c’est notre intention, qu’il soit dans la voiture en 2024.

“Nous lui apporterons tout le soutien possible pour nous assurer qu’il termine deuxième, mais il n’y a aucune condition préalable selon laquelle s’il ne termine pas deuxième, vous serez éliminé.”

Tout est très clair. Mais le langage clé est que c’est le mot d’ordre de Red Bull. intention pour qu’il soit dans la voiture. Une semaine auparavant, à Austin Horner, la place de Perez était certaine, mais encore une fois, la formulation spécifique ouvre la porte à l’interprétation. Est-il sûr à 100 % d’être présent l’année prochaine : « Oui, il a tout notre engagement et tout notre soutien. Nous voulons désespérément que Checo réussisse.

Était-ce un « oui, il peut être sûr à 100 % de sa place » ? Ou bien le « Ouais » du début est-il miné par le sentiment suivant selon lequel Red Bull le soutient et veut ça marche. Parce que c’est définitivement dans l’intérêt de Red Bull que cela fonctionne car c’est la voie de moindre résistance. Mais cela ne veut pas dire que ce sera le cas, et si ce n’est pas le cas, Red Bull sera enclin à agir.

Et il y a ici une leçon tirée des prédécesseurs de Perez. Quelques semaines avant d’abandonner Pierre Gasly, Red Bull a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’abandonner Gasly. Lorsqu’Albon a été remplacé par Perez fin 2020, cela a été précédé par Red Bull soulignant à quel point il souhaitait que les choses fonctionnent.

Il y a une tendance ici : Red Bull reste aux côtés de ses pilotes jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Cela ne fait pas de tout ce qui est dit en faveur de Perez un mensonge, mais il est un peu naïf de le prendre entièrement au pied de la lettre et de ne pas lire entre les lignes.

Pour être clair, rien de tout cela ne veut dire que Red Bull devrait agir ou que Perez mérite d’être abandonné. Bien qu’il y ait eu de longues périodes de forme indignes d’une Red Bull, la tâche d’être le coéquipier de Verstappen n’est pas enviable, il n’est pas facile d’apprivoiser une voiture développée selon le niveau extrêmement élevé de capacité de Verstappen, et Pérez a encore eu de plus grands sommets. que quiconque depuis Ricciardo.

De plus, si Perez s’était contenté de jouer les pourcentages au départ du GP du Mexique au lieu de tout risquer pour remporter la course dès le premier virage, il aurait presque certainement réalisé une solide progression vers le podium. Il aurait probablement terminé deuxième.

Ceci après avoir été à peine un dixième plus lent que Verstappen en qualifications. Il est injuste pour Perez de simplement ignorer cela – le premier affrontement dans le virage change complètement l’orientation de son week-end, mais il ne peut pas éradiquer tous les détails, qui incluent une lueur d’espoir très évidente.

Il convient de souligner que Pérez a donné à Red Bull toutes les chances de mettre le paquet et que l’équipe a choisi de ne pas le faire. Cela aurait pu être une discrétion judicieuse de sa part – mieux vaut ne pas attiser un nid de frelons pendant la course à domicile de Checo ! – mais cela semblait plutôt sincère.

“Vous ne pouvez pas lui reprocher, lors de sa course à domicile, d’essayer de prendre la tête du grand prix”, a déclaré Horner.

« C’est un moment difficile pour lui. C’est devant son public et il était très ému.

« Je lui ai juste dit : « La prochaine course aura lieu la semaine prochaine. Vous visez la tête de votre course à domicile, vous ne seriez pas un pilote de course si vous ne le faisiez pas.

Même si certains pensent que Red Bull ne se soucie pas de savoir si Perez réussit ou échoue, c’est le cas. Il a eu et conserve le soutien de l’équipe. Red Bull souhaite vraiment qu’il termine deuxième du championnat des pilotes car le doublé lui a toujours échappé.

Dans quelle mesure Red Bull a martelé la valeur qu’il attribue à ce résultat, cela pourrait être considéré comme une pression inutile ou utile. Mais cela ne fait que refléter la réalité et, encore une fois, Perez bénéficie du soutien de l’équipe.

“Il lui reste trois courses pour convertir cette deuxième place”, a déclaré Horner. « Il y a 20 points entre lui et Lewis.

“Il a eu des malheurs, il a eu quelques problèmes mais nous pensons toujours qu’il peut le faire d’ici la fin de l’année.”

Vous pouvez donner à Red Bull le bénéfice du doute lorsque Horner dit que terminer deuxième n’est pas une condition de son parcours en 2024. Mais si Perez n’y parvient pas, cela constituerait clairement un argument contre son maintien. Surtout en plus des autres luttes.

C’est pourquoi nous sommes dans cette position, où un disque apparemment sécurisé pour 2024 ne semble pas aussi sûr.

La meilleure façon de présenter la situation est peut-être la suivante : Red Bull a signalé son intention mais reste un peu évasif.

La place de Pérez n’est pas garantie, même au-delà du cliché selon lequel rien n’est garanti en F1, car les exigences de Red Bull et son histoire signifient que son « intention » n’est que cela – un objectif, un plan, mais pas une assurance totale.