L’intensité des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier a diminué : étude

Flammes d’une fosse de torchage près d’un puits dans le champ pétrolifère de Bakken. Le principal composant du gaz naturel est le méthane, qui est inodore lorsqu’il sort directement du puits de gaz. En plus du méthane, le gaz naturel contient généralement d’autres hydrocarbures tels que l’éthane, le propane, le butane et les pentanes.

L’intensité des émissions de méthane et de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier a diminué de 28% et 30%, respectivement, entre 2019 et 2021 parmi les plus grands producteurs du pays, malgré une augmentation de la production de gaz naturel, selon une analyse publié par les organisations à but non lucratif Clean Air Task Force et Ceres.

Le rapport, qui a évalué les émissions basées sur la production de plus de 300 producteurs américains, a révélé que l’intensité des émissions de méthane de la production de gaz naturel et l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de la production de pétrole et de gaz varient considérablement d’une entreprise à l’autre.

Selon l’étude, les producteurs de gaz naturel du quartile le plus élevé d’intensité d’émissions de méthane ont une intensité moyenne d’émissions près de 26 fois supérieure à celle des producteurs du quartile le plus bas. Et les producteurs de pétrole et de gaz dans le quartile le plus élevé d’intensité des émissions de gaz à effet de serre ont une intensité moyenne des émissions qui est plus de 13 fois supérieure à celle des producteurs du quartile le plus bas.

« Les producteurs de pétrole et de gaz ne sont pas égaux en matière d’émissions de méthane, et cette recherche montre clairement que l’impact climatique d’une entreprise est le résultat direct des décisions opérationnelles et d’investissement sous son contrôle », a déclaré Andrew Logan, directeur principal du pétrole et du gaz chez Ceres. , a déclaré dans un communiqué.

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier américain proviennent principalement du processus d’extraction et de production, où le méthane et d’autres gaz qui réchauffent la planète sont libérés par la ventilation, le torchage et les fuites.

La baisse des émissions de méthane signalées entre 2019 et 2021 a été entraînée par une réduction des émissions signalées des contrôleurs pneumatiques, tandis que la ventilation et le torchage des gaz associés étaient responsables de la plus forte diminution des émissions de dioxyde de carbone signalées, selon le rapport.