L’intensification des vagues de chaleur déclenche des avertissements sanitaires pour l’Europe et les États-Unis

Un schéma mondial de vagues de chaleur brûlant certaines parties de l’Europe, de l’Asie et des États-Unis s’est intensifié mardi, l’Organisation météorologique mondiale mettant en garde contre un risque accru de décès lié à des températures excessivement élevées.

Les Américains étaient confrontés à un mélange de conditions météorologiques extrêmes, allant de la chaleur torride du Texas au sud de la Californie à l’air étouffé par la fumée qui flottait dans le Midwest à cause des incendies de forêt au Canada.

Les avertissements d’inondation étaient en hausse pour les villes du Vermont qui ont été inondées la semaine dernière, tandis que la tempête tropicale Calvin devait frapper l’État insulaire du Pacifique d’Hawaï plus tard mardi.

La ville de Phoenix, dans le sud-ouest de l’Arizona, a enregistré mardi sa 19e journée consécutive au cours de laquelle le maximum quotidien a dépassé 43 degrés Celsius, battant son record absolu de 18 jours.

Alors que les températures dans la capitale de l’Arizona montaient à (7°C), le visiteur étranger Amit Ghagoji, 40 ans, est parti pour une randonnée dans les sentiers du parc Papago de Phoenix.

« C’est comme si vous ouvriez la porte d’un four et c’est la vague de chaleur », a déclaré Bhagoji. « Si vous êtes en train de faire des cookies ou quelque chose comme ça et que vous ouvrez la porte du four, ça va vous frapper en plein visage. »

Tom Frieders, météorologue au National Weather Service de Phoenix, a déclaré que les températures régionales élevées se situeraient entre 115F et 120F pendant cinq à sept jours de plus, sinon plus.

Friders a dit :

Il faudra probablement quelques orages de mousson et des pluies rafraîchissantes pour venir – espérons-le, éventuellement – ​​qui aideront à refroidir les choses.

Dans l’État du nord-est du Vermont, des orages étaient prévus pour les zones déjà saturées par les récentes pluies torrentielles, ce qui augmente le risque d’inondations supplémentaires. La semaine dernière, la crue des eaux dans la capitale, Montpellier, a forcé la fermeture de routes et piégé certains habitants dans leurs maisons.

L’Europe brûlée

Alors que les températures brûlantes frappent l’Europe pendant la haute saison touristique estivale, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a déclaré que la vague de chaleur dans l’hémisphère nord allait s’intensifier. On estime à 61 000 le nombre de personnes décédées lors des vagues de chaleur l’an dernier rien qu’en Europe.

Le centre de coordination des interventions d’urgence de l’UE a émis des alertes rouges pour les températures élevées pour la majeure partie de l’Italie, le nord-est de l’Espagne, la Croatie, la Serbie, le sud de la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro.

En Italie, les touristes ont essayé de se rafraîchir en s’éclaboussant dans les fontaines de Rome et en se tenant sous des ventilateurs géants installés à l’extérieur du Colisée. Certains ont été contraints de faire la queue pour des taxis pendant plus d’une heure dans la chaleur devant la gare centrale de Rome en raison de la pénurie chronique de taxis dans la capitale.

L’île méditerranéenne de Sardaigne a atteint 44°C et Rome a culminé à 40°C mardi, alors que le ministère de la Santé a émis des alertes météorologiques rouges pour 20 des 27 principales villes du pays, ce nombre devant passer à 23 mercredi.

La chaleur a incité certains voyageurs à rentrer tôt chez eux. Anita Elshoy et son mari sont rentrés en Norvège depuis leur lieu de vacances de Vasanello, un village au nord de Rome, une semaine plus tôt que prévu.

Elshoy a déclaré à propos de ses symptômes liés à la chaleur :

(J’ai) eu très mal à la tête, aux jambes et (mes) doigts ont enflé et j’ai eu de plus en plus de vertiges.

En Grèce, les autorités ont dit aux citoyens proches d’un incendie de forêt à Dervenochoria, au nord d’Athènes, de fermer portes et fenêtres à l’approche de la fumée.

Debout dans sa maison incendiée à Ano Lagonissi qui était sa maison depuis 32 ans, Giorgos Nikolau, 89 ans, a décrit comment il a fui l’incendie avec juste le maillot de bain et la chemise qu’il portait.

« Je n’ai rien d’autre, je n’ai même pas d’autres chaussures. Rien. J’ai fini », a-t-il déclaré.

« Désespéré et urgent »

Selon le service Copernicus de l’Union européenne sur le changement climatique, 2022 et 2021 ont été les étés les plus chauds jamais enregistrés sur le continent. La température la plus élevée enregistrée en Europe de 48,8 ° C (120 ° F) a été enregistrée en Sicile il y a deux ans.

Les scientifiques avertissent depuis longtemps que le changement climatique, causé par les émissions de gaz à effet de serre provenant principalement de la combustion de combustibles fossiles, rendra les vagues de chaleur plus fréquentes, plus graves et plus meurtrières. Ils disent que les gouvernements doivent réduire considérablement les émissions pour éviter une catastrophe climatique.

Les vagues de chaleur de cet été, qui ont vu les températures grimper à 53 ° C dans la vallée de la mort en Californie et à plus de 52 ° C dans le nord-ouest de la Chine, ont coïncidé avec des incendies de forêt de la Grèce aux Alpes suisses et des inondations meurtrières en Inde et en Corée du Sud.

Ils ont ajouté une urgence renouvelée aux pourparlers de cette semaine entre les États-Unis et la Chine, les principaux pollueurs de gaz à effet de serre au monde.

L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a rencontré des responsables chinois à Pékin et a exprimé l’espoir que la coopération climatique pourrait redéfinir les liens troublés entre les deux puissances.

Le président chinois Xi Jinping a souligné que l’engagement de Pékin en faveur de la neutralité carbone et qu’un pic carbone était certain mais qu’il ne serait pas influencé par d’autres.

Le directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe, Hans Henri P. Kluge, a déclaré que le monde doit regarder vers l’avenir tout en s’adaptant à la « nouvelle réalité » des vagues de chaleur meurtrières et autres phénomènes météorologiques extrêmes.

« Il y a un besoin désespéré et urgent d’une action régionale et mondiale pour lutter efficacement contre la crise climatique, qui constitue une menace existentielle pour la race humaine », a déclaré Kluge.