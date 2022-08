L’intensification des feux de forêt devrait se poursuivre jusqu’en août : feux de forêt en Colombie-Britannique

BC Wildfire Service indique que les régions du sud de la province connaîtront une plus grande activité de feu ce mois-ci avec des températures supérieures à la saison prévues jusqu’en septembre.

Dans une mise à jour sur les conditions jeudi (4 août), le service a déclaré qu’une augmentation des précipitations dans le nord freinerait l’activité là-bas pendant le reste de l’été, mais que des conditions plus sèches dans l’intérieur et l’Okanagan garantiront que les incendies de forêt ont commencé à la fin de Juillet continue de brûler.

Neal McLoughlin, surintendant du service prédictif du BC Wildfire Service, a déclaré que la province peut s’attendre à une activité d’août similaire à celle de la dernière semaine de juillet, lorsqu’environ 150 incendies de forêt ont été déclenchés.

Pourtant, a-t-il dit, il y a eu beaucoup moins d’incendies de forêt cet été que la plupart des années. La province est à environ 20 % de ce qu’elle a connu au cours des 20 dernières années, selon McLoughlin.

Jusqu’à présent cette année, 530 incendies de forêt ont été enregistrés et environ 22 000 hectares ont été brûlés. En comparaison, à cette époque l’année dernière, il y avait eu 1 300 incendies de forêt et près de 25 fois le nombre d’hectares brûlés, selon la ministre des Forêts Katrine Conroy.

Jeudi matin, il y avait 64 incendies actifs dans toute la province, selon le BC Wildfire Service, contre 91 la veille.

La majorité d’entre eux restent dans les régions de Kamloops (23 incendies) et du Sud-Est (19 incendies), avec huit autres dans la région de Prince George, six dans la région de Cariboo, cinq dans le Nord-Ouest et trois considérés comme côtiers.

Parmi eux, 23 sont considérés comme maîtrisés, 16 sont hors de contrôle, 14 sont détenus, cinq sont nouveaux et six sont des «incendies notables», ce qui signifie qu’ils sont particulièrement visibles ou menaçants.

La foudre est la cause suspectée dans 45 d’entre eux. On pense que les humains en ont causé huit autres, et le début des 11 autres est inconnu.

Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général, a déclaré mercredi qu’environ 326 propriétés faisaient l’objet d’un ordre d’évacuation et que 500 autres étaient sous alerte d’évacuation. Près de 200 personnes évacuées se sont inscrites pour une aide d’urgence.

Voici les six incendies de forêt notables :

Crête de Connell

Taille estimée du feu : 632 hectares (au 3 août)

Emplacement : 15 kilomètres au sud de Cranbrook

Découvert: 1er août

Cause : Foudre

L’incendie de Connel Ridge a été mis à jour pour devenir un incendie notable mercredi et est estimé à 632 hectares. Il a une vitesse lente, mais on s’attend à ce qu’il se propage.

En conséquence, une alerte d’évacuation a été émise pour six propriétés près du mont Connell.

Les équipes travaillent à créer des lignes de contrôle en dégageant de larges chemins de tout matériau inflammable.

Il y a 48 pompiers et trois hélicoptères qui luttent contre l’incendie mercredi soir.

Ruisseau de Keremeos

Taille estimée du feu : 4 250 hectares

Emplacement : 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton

Découvert: 29 juillet

Cause : En cours d’enquête

L’incendie s’est étendu de 1 460 hectares de mercredi matin à jeudi, à la fois en raison de la propagation naturelle du feu et de certains allumages contrôlés par les équipages. La combustion contrôlée est effectuée pour réduire la disponibilité du combustible le long des conduites de confinement.

Les équipes prévoient de poursuivre le confinement et le brûlage contrôlé le long de l’autoroute 3A jeudi.

Un ordre d’évacuation reste en vigueur pour 324 propriétés dans les zones électorales I et G. 438 autres propriétés sont sous alerte. BC Wildfire dit qu’ils protégeront les structures au besoin.

Le service indique également qu’il s’attend à ce que le feu continue de se propager car il brûle dans des zones moins accessibles.

Il y a actuellement 290 pompiers, 12 hélicoptères et 31 pièces d’équipement lourd qui luttent contre l’incendie.

Le feu de forêt de Keremeos Creek (K50863) est maintenant estimé à 4 250 hectares.

Le changement de taille est dû à la fois au feu naturel et aux allumages planifiés effectués par les équipages.

Des allumages planifiés sont effectués pour amener le feu jusqu’aux lignes de contrôle afin que les pompiers puissent actionner le feu. pic.twitter.com/oKr932wc8x – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 4 août 2022

Ruisseau Nohomin

Taille estimée du feu : 3 700 hectares

Emplacement : 1,7 kilomètre au nord-ouest de Lytton

Découvert: 14 juillet

Cause : Suspicion d’origine humaine

Le service BC Wildfire n’a pas enregistré de changement de taille pour l’incendie de la région de Lytton depuis mercredi matin, mais dit qu’il continue de se déplacer vers l’ouest loin des communautés et dans le Stein Valley Nlaka’pamux Heritage Park.

Les équipages continuent d’être en mesure de contenir les flancs sud, nord-est et est du feu, mais le terrain escarpé et rocheux les empêche de combattre le coin nord-ouest.

Les précipitations et les températures plus fraîches aident les pompiers pour le moment, mais les températures chaudes devraient revenir ce week-end.

Il y a 42 pompiers et 10 hélicoptères qui combattent l’incendie.

Ruisseau Briggs

Taille estimée du feu : 1 679 hectares (au 3 août)

Emplacement : 11,5 kilomètres à l’ouest de Kaslo

Découvert: 1er août

Cause : Foudre

Le feu continue de brûler sur un terrain escarpé et inutilisable, mais BC Wildfire dit qu’il se déplace assez lentement.

Il dit que pendant la nuit, le feu est amplifié par l’obscurité et peut sembler plus proche qu’il ne l’est des communautés environnantes. Pourtant, le district régional a émis une alerte d’évacuation pour 14 propriétés de la région.

Il y avait sept pompiers et un hélicoptère sur place mercredi après-midi.

J’ai l’impression que beaucoup d’entre nous n’ont pas beaucoup dormi ici à Kaslo la nuit dernière avec l’incendie de Briggs Creek non loin de la ville. Je suis sorti vers 1 h du matin pour regarder de plus près dans le noir et j’ai pris ces photos – wow ! #kaslo #incendies pic.twitter.com/NpcNeff5Xm — Jesse Schpakowski | Photographe NFT 💎 (@JSchpakowski) 2 août 2022

Regarder le ruisseau

Taille estimée du feu : 1 004 hectares

Emplacement : 6 kilomètres au nord-est de Pavilion

Découvert: 31 juillet

Cause : Foudre

Le feu de forêt n’a pas pris de l’ampleur depuis qu’une évaluation aérienne a été effectuée le 2 août grâce au temps plus frais, mais reste classé comme incontrôlable.

Les équipes devraient continuer à travailler sur un système de distribution d’eau jeudi, ainsi que sur sa garde autour de l’incendie. Un pare-feu est créé soit en éliminant les carburants, soit en enduisant les carburants de retardateurs.

Une alerte d’évacuation émise lundi est toujours en place pour les propriétés de la zone électorale J, et le site de loisirs de Pass Lake reste fermé.

Il y a 65 pompiers sur place pour lutter contre l’incendie, assistés de six hélicoptères et de neuf pièces d’équipement lourd.

Le service des incendies de la Colombie-Britannique a déclaré que l’activité des incendies devrait rester réduite en raison du temps plus frais et de la pluie possible dans la région.

Progression de 5 heures du feu du ruisseau Watching #Kamloops #BCWildfire pic.twitter.com/klye56h9gg – Casey (@KCmacaulay) 2 août 2022

Ruisseau Maria

Taille estimée du feu : 195 hectares

Emplacement : 16 kilomètres au nord-ouest de Kamloops

Découvert: 29 juillet

Cause : Foudre

Le feu n’a pas pris de l’ampleur depuis mercredi matin. Il continue de brûler dans de vieux blocs coupés où les combustibles sont inégaux.

La météo à court terme devrait favoriser les pompiers avec de faibles pluies prévues dans la nuit de jeudi. À l’approche de vendredi, cependant, les températures devraient remonter.

La route du service forestier du lac Veasy est fermée.

Les équipages travaillent jeudi pour augmenter les lignes de confinement et poser plus de tuyaux d’incendie.

Il y a 82 pompiers et 10 hélicoptères sur place.

