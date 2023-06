L’intense avatar guerrier de Nikhil Siddhartha avec BGM ‘chair de poule’ impressionne les fans

Récemment, le jour de son anniversaire, Nikhil Siddhartha a partagé le premier regard sur son 20e film intitulé Swayambhu. Maintenant, l’acteur a partagé une affiche de mouvement intense qui a des fans super excités pour le film.

Vendredi, Nikhil Siddhartha s’est rendu sur son Instagram et a partagé l’affiche animée intense de son prochain film Swayambhu. L’acteur a sous-titré le post, « Travailler avec certains des meilleurs techniciens indiens

Dop Manoj Paramahamsa Sir, directeur musical Ravi Basrur, concepteur de production M Prabhakaran Sir. Et bien sûr, je reviens avec mon producteur #TagoreMadhu gar @bhuvansagar Voici l’affiche de mouvement #Swayambhu. L’affiche animée a donné un aperçu du contexte de guerre intense et du regard féroce de Nikhil Siddhartha dans le film. La musique de fond de l’affiche est digne de la chair de poule et les fans ne pouvaient s’empêcher de jaillir à ce sujet.





Les fans ont été ravis de voir l’affiche de la motion et ont exprimé leur enthousiasme dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: « grand fan monsieur, merveilleuse surprise ». Un autre mot, « ressemblant à un autre blockbuster ». Un autre fan a commenté, « Goosebumps ». Un autre fan a écrit: « Look sympa et différent Nikhil garu. L’affiche animée m’a emmené dans un autre monde en regardant.

Plus tôt, l’acteur a partagé la première affiche du film révélant le titre et a écrit: «Notre 20e film sera #Swayambhu. Merci pour tous les voeux pour mon anniversaire.…. Je continuerai à travailler plus dur et j’essaierai toujours de gagner nos cœurs.

Dirigé par Bharat Krishnamachari, Swayambhu devrait être le projet le plus cher de la carrière de Nikhil Siddhartha. Le film devrait sortir en août et comportera des normes techniques de premier ordre avec Manoj Paramahamsa en tant que directeur de la photographie et Ravi Basrur composant la musique. Les dialogues du film sont donnés par Vasudev Muneppagari.

